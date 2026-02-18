Trump, Air Force One'ı boyatıyor
18.02.2026 16:07
Erdem Güzel
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One'ın 1960’lardan beri kullanılan klasik tasarımını değiştiriyor. Açık mavi ve beyaz renge sahip uçak boyanarak kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan yeni bir görünüme kavuşacak.
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağını boyatıyor. Air Force One'ın renginin kırmızı, beyaz ve koyu mavi olacağı belirtildi. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin döneminde açık mavi ve beyaz renklerinin kullanılmaya başlandığı uçağın görünümü değişmiş olacak.
Trump'ın ilk başkanlık döneminde talep ettiği ancak Joe Biden yönetimi tarafından maliyet ve koyu renklerin uçağın gövdesinde yaratacağı ısınma etkisi gibi teknik gerekçelerle iptal edilen bu değişim, yeni talimatla resmiyet kazanıyor.
Yeni tasarımda, Amerikan bayrağı renklerine ek olarak Trump'ın dekorasyon tercihlerine uygun şekilde altın rengi bir şerit de yer alıyor.
Görünüm itibarıyla Trump'ın lacivert-beyaz gövdeli ve kırmızı şeritli kişisel jetiyle benzerlik taşıması beklenen bu tasarımın, yalnızca başkanın kullandığı Boeing 747'leri değil, tüm üst düzey yöneticilerin kullandığı uçak filosunu kapsadığı belirtildi.
Hava Kuvvetleri sözcüsü, First Lady ve üst düzey yetkilileri taşıyan daha küçük Boeing C-32 uçaklarının da bu yeni renge boyanacağını, hatta ilk C-32 uçağının boyama işleminin tamamlanarak önümüzdeki aylarda teslim edileceğini söyledi.