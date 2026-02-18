Trump, Air Force One'ı boyatıyor

Yeni tasarımda, Amerikan bayrağı renklerine ek olarak Trump'ın dekorasyon tercihlerine uygun şekilde altın rengi bir şerit de yer alıyor.

Görünüm itibarıyla Trump'ın lacivert-beyaz gövdeli ve kırmızı şeritli kişisel jetiyle benzerlik taşıması beklenen bu tasarımın, yalnızca başkanın kullandığı Boeing 747'leri değil, tüm üst düzey yöneticilerin kullandığı uçak filosunu kapsadığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri sözcüsü, First Lady ve üst düzey yetkilileri taşıyan daha küçük Boeing C-32 uçaklarının da bu yeni renge boyanacağını, hatta ilk C-32 uçağının boyama işleminin tamamlanarak önümüzdeki aylarda teslim edileceğini söyledi.