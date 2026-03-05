Trump altınları aldı, Venezuela'nın yeni liderini övdü

Dünya ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını konuşurken ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki bir diğer ülke Venezuela ile ABD önemli bir anlaşma imzaladı. Venezuela devlet madencilik şirketi Minerven, ABD pazarlarına ulaştırılmak üzere 1 tona kadar altın satışı için emtia şirketi Trafigura ile el sıkıştı.

Anlaşmaya göre Minerven, 650 kilo ile 1 ton arasında "Dore bar" külçeleri tedarik edecek. Bu sözleşme, külçelerde altın içeriğinin yüzde 98 olmasını şart koşuyor. Trafigura, ABD hükümetiyle yapılan ayrı bir düzenleme çerçevesinde bu altını ABD'ye sevk edecek. Mevcut piyasada saf altının kilogram fiyatı yaklaşık 180 bin dolar seviyelerinde seyrederken bu hamle, ABD'nin Venezuela üzerinde 3 Ocak'ta dönemin devlet başkanı Nicolas Maduro'nun alıkoyulması operasyonundan itibaren kurduğu fiili kontrolün de bir yansıması olarak görülüyor.