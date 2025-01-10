Trump, Beyaz Saray'a girmeden rüşvetten ceza alacak
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başlamasına 10 gün kala yargılanacak. New York'taki “sus payı” mahkumiyeti için cezasını çekecek olan Trump, ağır bir suçtan hüküm giyerek başkanlık koltuğuna oturan ilk kişi olacak.
ABD tarihinde eşine az rastlanır bir anda, seçilmiş Başkan Donald Trump, New York'taki “sus payı” mahkumiyeti için cezasını çekecek.
Associated Press haber ajansına göre bu ceza davasında ve Amerika'nın mevcut siyasi manzarasında yaşanan pek çok şey gibi, Manhattan'daki sade bir mahkeme salonunda ortaya çıkacak senaryo da sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemezdi.
Bir eyalet yargıcı, ülkenin eski ve müstakbel liderinin, jürinin işlediğine karar verdiği suçlar nedeniyle, eğer varsa, ne gibi sonuçlarla karşılaşacağını söyleyecek.