Trump, Beyaz Saray'a girmeden rüşvetten ceza alacak

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başlamasına 10 gün kala yargılanacak. New York'taki “sus payı” mahkumiyeti için cezasını çekecek olan Trump, ağır bir suçtan hüküm giyerek başkanlık koltuğuna oturan ilk kişi olacak.

Trump, Beyaz Saray'a girmeden rüşvetten ceza alacak - 1

ABD tarihinde eşine az rastlanır bir anda, seçilmiş Başkan Donald Trump, New York'taki “sus payı” mahkumiyeti için cezasını çekecek.

Associated Press haber ajansına göre bu ceza davasında ve Amerika'nın mevcut siyasi manzarasında yaşanan pek çok şey gibi, Manhattan'daki sade bir mahkeme salonunda ortaya çıkacak senaryo da sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemezdi.

Bir eyalet yargıcı, ülkenin eski ve müstakbel liderinin, jürinin işlediğine karar verdiği suçlar nedeniyle, eğer varsa, ne gibi sonuçlarla karşılaşacağını söyleyecek.

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Trump, Beyaz Saray'a girmeden rüşvetten ceza alacak - 2

İLK KİŞİ OLACAK

Trump'ın göreve başlamasına 10 gün kala Yargıç Juan M. Merchan, koşulsuz tahliye adı verilen cezasız bir ceza planladığını ve savcıların da buna karşı çıkmadığını belirtti. Bu, hapis cezası, şartlı tahliye ve para cezası uygulanmayacağı anlamına geliyor, ancak bugünkü duruşma bitene kadar hiçbir şey kesinleşmiş değil.

Sonuç ne olursa olsun, Trump ağır bir suçtan hüküm giyerek başkanlık koltuğuna oturan ilk kişi olacak.

Florida'daki Mar-a-Lago kulübünden görüntülü olarak katılması beklenen Trump'ın konuşma fırsatı olacak. Trump, hakkındaki dört suç iddianamesinden mahkemeye taşınan ve muhtemelen taşınacak olan tek dava olan bu davayı yerden yere vurdu.

Yargıç, ağır suç mahkumiyetlerinde nadir görülen koşulsuz tahliyeyi, kısmen Trump'ın başkanlığı ile çakışan bir ceza vermesi halinde ortaya çıkacak karmaşık anayasal sorunlardan kaçınmak için planladığını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'a girmeden rüşvetten ceza alacak - 3

"SUÇLAMALAR SAHTE" DİYOR

Sus payı davasında Trump, yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi gizlemek için şirketinin kayıtlarında oynama yapmakla suçlanıyordu.

Trump'ın 2016 kampanyasının sonlarına doğru, ikisinin on yıl önce yaşadığını iddia ettiği bir cinsel ilişkiyi kamuoyuna anlatmaması için kendisine ödeme yapılmıştı.

Trump, aralarında cinsel bir şey geçmediğini söylüyor ve siyasi rakiplerinin kendisine zarar vermek için sahte bir kovuşturma başlattıklarını iddia ediyor.

Cumhuriyetçi başkan, “Ben hiçbir zaman iş kayıtlarında tahrifat yapmadım. Bu sahte, uydurma bir suçlamadır” dedi.

Trump, Beyaz Saray'a girmeden rüşvetten ceza alacak - 4
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