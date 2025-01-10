Trump, Beyaz Saray'a girmeden rüşvetten ceza alacak

İLK KİŞİ OLACAK

Trump'ın göreve başlamasına 10 gün kala Yargıç Juan M. Merchan, koşulsuz tahliye adı verilen cezasız bir ceza planladığını ve savcıların da buna karşı çıkmadığını belirtti. Bu, hapis cezası, şartlı tahliye ve para cezası uygulanmayacağı anlamına geliyor, ancak bugünkü duruşma bitene kadar hiçbir şey kesinleşmiş değil.

Sonuç ne olursa olsun, Trump ağır bir suçtan hüküm giyerek başkanlık koltuğuna oturan ilk kişi olacak.

Florida'daki Mar-a-Lago kulübünden görüntülü olarak katılması beklenen Trump'ın konuşma fırsatı olacak. Trump, hakkındaki dört suç iddianamesinden mahkemeye taşınan ve muhtemelen taşınacak olan tek dava olan bu davayı yerden yere vurdu.

Yargıç, ağır suç mahkumiyetlerinde nadir görülen koşulsuz tahliyeyi, kısmen Trump'ın başkanlığı ile çakışan bir ceza vermesi halinde ortaya çıkacak karmaşık anayasal sorunlardan kaçınmak için planladığını belirtti.