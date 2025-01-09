Trump, Biden'ı 3'e katladı: Seçilmiş başkana rekor bağış!
ABD'nin seçilmiş 47. Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için toplanan bağışlar, 170 milyon doları aşarak tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı. Teknoloji devleri ve iş dünyasının önde gelen isimleri, tören fonuna milyonlarca dolar katkı sağladı. Trump'ıın topladığı miktar 4 yıl önce mevcut başkan Joe Biden'ın töreni için toplanan yaklaşık 62 milyon dolarlık miktarın neredeyse 3 katı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni için toplanan bağış miktarı 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.