Trump Davos'a video konferansla katıldı: Petrol fiyatlarını düşüreceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na görüntülü bağlantı ile katıldı. Petrol fiyatlarını düşürmek için Suudi Arabistan ve OPEC ülkeleriyle görüşeceğini söyleyen Trump, "Petrol fiyatlarının düşmesiyle Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğini." savundu. Trump, faiz oranlarının da tüm dünyada düşmesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, "Ayrıca Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden petrol maliyetini azaltmalarını isteyeceğim. Düşürmeniz lazım ki seçimden önce düşürmemenize şaşırdım. Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi. Şimdi fiyat, savaşın devam etmesi için yeterince yüksek." diye konuştu.