Trump Davos'a video konferansla katıldı: Petrol fiyatlarını düşüreceğim

"KRİPTO KONUSUNDA DÜNYANIN BAŞKENTİ HALİNE GELECEK"

Trump, üretim ve kripto konusunda iş insanlarını ABD'de yatırım yapmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"ABD dünyada en yüksek miktarda petrol ve doğal gaz olan ülke ve bunu kullanacağız. Böylece yalnızca görünürde mal ve hizmetlerin maliyeti azalmayacak ayrıca ABD'yi üretim süper gücü ve yapay zeka ile kripto konusunda dünyanın başkenti haline getirecek."

Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağının haberini aldığını aktaran Trump, "Harika bir adam olan Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) bunu bir trilyona yuvarlamasını isteyeceğim. Yapacaklarına inanıyorum çünkü onlara iyi davrandık." ifadelerini kullandı.