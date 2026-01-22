Trump Davos'ta açıkladı, "ABD 25 yeni "hayalet bombardıman uçağı" alıyor"

Hayalet uçak B-2 Spirit (Ruh), kanat yapısı ve görünümüyle hemen dikkat çekiyor. Sadece bir uçağın yapımının 2 milyar Dolar tutan, bakımının ve operasyon maliyetinin 300 milyon Dolar'ı geçtitği B-2'den ABD'nin envanterinde şu anda 21 tane bulunuyor.

B-2'nin en önemli öne çıkan özelliği düşük radar görünürlüğü sayesinde hava savunma sistemlerini aşabilmesi. "Hayalet" uçak bu özelliğiyle dünyanın en gelişmiş bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

Uçakta dikey kuyruğun bulunmaması ve kanat tasarımı radar görünürlüğünü en aza indirirken, uçak nükleer bomba da taşıyabiliyor. Toplam bomba ve silah taşıma kapasitesi 20 tonu bulan B-2'ler nükleer silahların yanında özellikle sığınak delebilen bombalar da taşıyabiliyor.