Trump Davos'ta açıkladı, "ABD 25 yeni "hayalet bombardıman uçağı" alıyor"
22.01.2026 10:52
Erdem Güzel
ABD Başkanı Donald Trump Davos Zirvesi'nde konuştu. 25 yeni B-2 hayalet bombardıman uçağının siparişinin verildiğini söyledi.
ABD ENVANTERİNİ 25 UÇAKLA GENİŞLETİYOR
Trump Davos'taki konuşmasının ardından yapılan soru-cevapta İran'la olan gerginliğe değindi. 2025 Haziran ayındaki İran'a yapılan B-2 bombardımanına değinen ABD Başkanı, "Ay'ın, ışığın, hiçbir şeyin olmadığı bir gecede gidip hedeflerini vurdular" dedi. ABD'nin 25 yeni B-2 bombardıman uçağı siparişi verdiğini açıkladı.
PEKİ B-2 HAYALET UÇAKLARI NASIL BİR ŞEY?
Hayalet uçak B-2 Spirit (Ruh), kanat yapısı ve görünümüyle hemen dikkat çekiyor. Sadece bir uçağın yapımının 2 milyar Dolar tutan, bakımının ve operasyon maliyetinin 300 milyon Dolar'ı geçtitği B-2'den ABD'nin envanterinde şu anda 21 tane bulunuyor.
B-2'nin en önemli öne çıkan özelliği düşük radar görünürlüğü sayesinde hava savunma sistemlerini aşabilmesi. "Hayalet" uçak bu özelliğiyle dünyanın en gelişmiş bombardıman uçakları arasında yer alıyor.
Uçakta dikey kuyruğun bulunmaması ve kanat tasarımı radar görünürlüğünü en aza indirirken, uçak nükleer bomba da taşıyabiliyor. Toplam bomba ve silah taşıma kapasitesi 20 tonu bulan B-2'ler nükleer silahların yanında özellikle sığınak delebilen bombalar da taşıyabiliyor.
11 BİN KİLOMETRE MENZİLİ VAR
11 bin kilometre menzile sahip B-2'ler havada yakıt ikmalleriyle daha uzun süre görev yapabiliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 37 saatlik bir göreve giden B-2'ler bu görevde İran'daki nükleer laboratuvarları vurmuş ve ardından ABD'ye geri dönmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump bu operasyona ilişkin konuşarak "Eğer vurmasaydık iki ay içinde İran'ın nükleer silahları olurdu" dedi.
Trump ayrıca ABD askeri bütçesinin 1.5 Trilyon Dolar'a çıkarılmasından söz etti, B-2'nin yanı sıra 6. nesil savaş uçağı projesi F-47 hakkında konuştu. "Şimdiye kadar üretilmiş en yıkıcı savaş uçağı. B-2 bombardıman uçaklarımız gibi tespit edilemez olan ilk altıncı nesil uçak" dedi.