Trump Davos'ta konuşuyor. Yeniden Grönland'ı istedi: "Ancak biz koruyabiliriz"

"ABD'nin istediği tek şey Grönland denilen bir yer"

ABD'nin Grönland konusunda kararlı olduğunu söyleyen Trump, adaylı sadece kendilerinin savunabileceğini söyledi. Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD NATO'dan bir şey alamadı sadece Grönland'ı istiyoruz. Orayı ABD'den başkası savunamaz. Tek istediğimiz Grönland. Tam hak, mülkiyet ve sahiplik. Çünkü onu savunmak için sahipliğe ihtiyacınız var. Bir kira sözleşmesiyle savunamazsınız. Grönland'ı vermezseniz biz bunu unutmayız. Dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz. Muhtemelen ben aşırı güç ve kuvvet kullanmaya karar vermedikçe, hiçbir şey elde edemeyiz; o durumda açıkçası durdurulamaz olurduk. Ama bunu yapmayacağım. Bu muhtemelen yaptığım en büyük açıklamaydı, çünkü insanlar güç kullanacağımı düşünüyordu. Güç kullanmak zorunda değilim. Güç kullanmak istemiyorum. Güç kullanmayacağım. ABD'nin istediği tek şey Grönland denilen bir yer."