Trump Davos'ta konuşuyor. Yeniden Grönland'ı istedi: "Ancak biz koruyabiliriz"
21.01.2026 08:58
Son Güncelleme: 21.01.2026 17:48
NTV - Haber Merkezi
Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı zirvede beklenen konuşmasına başladı. Trump'ın ana gündemi yine Grönland oldu. Trump "Dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz. Orayı ABD'den başkası savunamaz" ifadelerini kullandı.
17:00
"ABD'nin istediği tek şey Grönland denilen bir yer"
ABD'nin Grönland konusunda kararlı olduğunu söyleyen Trump, adaylı sadece kendilerinin savunabileceğini söyledi. Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD NATO'dan bir şey alamadı sadece Grönland'ı istiyoruz. Orayı ABD'den başkası savunamaz. Tek istediğimiz Grönland. Tam hak, mülkiyet ve sahiplik. Çünkü onu savunmak için sahipliğe ihtiyacınız var. Bir kira sözleşmesiyle savunamazsınız. Grönland'ı vermezseniz biz bunu unutmayız. Dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz. Muhtemelen ben aşırı güç ve kuvvet kullanmaya karar vermedikçe, hiçbir şey elde edemeyiz; o durumda açıkçası durdurulamaz olurduk. Ama bunu yapmayacağım. Bu muhtemelen yaptığım en büyük açıklamaydı, çünkü insanlar güç kullanacağımı düşünüyordu. Güç kullanmak zorunda değilim. Güç kullanmak istemiyorum. Güç kullanmayacağım. ABD'nin istediği tek şey Grönland denilen bir yer."
16:56
"Avrupa enerjisi korkunç düşük seviyeye geldi"
Avrupa'nın doğru yolda olmadığını savunan Trump, "Avrupa tanınır halde değil" dedi. ABD Başkanı "solcu politikaları" suçladı, "Avrupa'nın ve İngiltere'nin iyi olmasını istiyorum" diye konuştu. "Venezuela 20 yıl önce harika bir ülkeydi, ancak şimdi sorunları var" diyen Trump, "Ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Saldırı sona erdi ve "anlaşma yapalım" dediler. Daha fazla insan bunu yapmalı" ifadelerini kullandı.
16:48
"Yeşil enerji kandırmacadır"
Trump konuşmasında yenilenebilir enerjinin etkisiz olduğunu ve yeşil enerjiye odaklanmanın ve göçün Avrupa'ya zarar verdiğini savundu. Enerji santrallerini kapatmak yerine açtıklarını söyleyen Trump "Etkisiz ve zarar eden rüzgar türbinleri inşa etmek yerine, onları söküyoruz ve yenilerinin yapılmasına onay vermiyoruz. Bürokratları güçlendirmek yerine onları görevden alıyoruz ve onlar da gidip özel sektörde iş buluyorlar" diye konuştu.
16:40
Trump Davos'ta konuşuyor
ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuşmasına başladı. Trump konuşmasında ABD'nin gezegenin ekonomik motoru olduğunu söyledi ve "Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür" dedi. "Tarih gösteriyor ki Amerika kötüye gittiğinde bütün dünya da kötüye gider" diyen Trump "Biz düştüğümüzde siz de düşersiniz; biz yükseldiğimizde siz de yükselirsiniz" ifadelerini kullandı.
16:10
ABD Başkanı Davos'a indi
Zürih Havaalanı'ndan Davos'a helikopterle giden Trump, Dünya Ekonomi Forumu'nun yapıldığı ve konuşma yapacağı alana hareket etti. ABD Başkanı Trump'ın en az 45 dakika konuşması bekleniyor.
14:42
Trump İsviçre'ye gecikmeyle indi
ABD Başkanı Donald Trump elektrik arızası nedeniyle uçak değiştirdiği yolculuğunu tamamlayarak İsviçre'nin Zürih kentine indi. Trump'ın gecikmesi nedeniyle Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapacağı görüşme iptal edildi.Trump Zürih'ten Davos'a geçerek zirveye katılacak.
11:33
"Avrupa bir yol ayrımında"
Grönland konusuyla gergin bir havada gerçekleşen Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump beklenirken, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda konuştu "bir yol ayrımındayız." dedi. Ukrayna'ya yeniden odaklanma mesajı veren von der Leyen, AB'nin ABD ile Arktik bölgesinin güvenliği konusunda beraber çalışmaları gerektiğini söyledi."Giderek hukuksuzlaşan dünyada Avrupa'nın kendi güç mekanizmalarına ihtiyacı var" diyen von der Leyen, "Bu mekanizmaları biliyoruz, güçlü ekonomi, gelişen tek bir pazar ve sanayi tabanı, güçlü bir inovasyon ve teknoloji kapasitesi, birleşik toplumlar ve her şeyden önemlisi kendimizi savunma konusunda gerçek bir kapasite."
08:43
ABD Başkanı Trump Davos'a yedek uçakla gidiyor
İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'na ya da diğer adıyla Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı arıza nedeniyle ABD'ye geri dönmüştü. Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'ın kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edilmiş ve tedbir amaçlı geri dönülmüştü. ABD Başkanı Boeing C-32A tipi bir uçakla yeniden Davos'a doğru yola çıktı. Trump'ın bugün Türkiye saatiyle ile 16.30'da konuşma yapması planlanıyor ancak uçak arızası nedeniyle geciken Trump'ın konuşma saati de ertelenebilir. Özellikle Grönland meselesinin ele alındığı Salı günkü oturumda Avrupa liderleri ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerine karşı baskı karşıtı mekanizmayı kullanmaktan 'çekinmemesi gerektiğini' dile getirdi.ABD Başkanı Trump is dün yaptığı açıklamada "Davos gezisi ilginç olacak. Neler olacağına dair bir fikrim yok ama ABD çok iyi temsil edilecek." dedi.