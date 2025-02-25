Trump doğal kaynaklara gözünü dikti: İşte Ukrayna'nın sahip olduğu nadir mineraller
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'nın değerli madenleriyle ilgilenmeye başlaması, Kiev'in elindeki doğal kaynakları gündeme getirdi. Ukrayna, dünyadaki maden rezervlerinin yaklaşık yüzde 5'ine sahip olmasına rağmen, madenlerinin bir kısmı Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'nın kontrolünde bulunuyor. İşte Ukrayna'nın sahip olduğu değerli madenler...
Göreve başlamasının ardından Grönland'da ABD'nin mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmasının "mutlak zorunluluk" olduğunu savunan ABD Başkanı Donald Trump, ardından Ukrayna'nın değerli madenleriyle ilgilenmeye başladı.
Trump, hem seçim kampanyasında hem de Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki açıklamalarında Rusya-Ukrayna Savaşını bitirmek istediğini defalarca vurguladı.
ABD Başkanı, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etti.
Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurguladı.