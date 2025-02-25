Trump doğal kaynaklara gözünü dikti: İşte Ukrayna'nın sahip olduğu nadir mineraller

ZELENSKİ: YATIRIM ÇEKMEYE HAZIRIZ

Ukrayna lideri, ülkesinin geçen yıl hazırladığı Zafer Planı'nın Ukrayna'nın maden kaynaklarını korumak amacıyla bu alana müttefikler tarafından yatırım yapılmasını da öngördüğünü ve bu alanda yatırım çekmeye hazır olduklarını kaydetti.

Ülkesinin zengin mineral kaynaklarına sahip olduğunu, Rusya'nın 2014'ten beri kontrol ettiği topraklarda da söz konusu kaynakların bulunduğunu belirten Zelenski, "Trump'a, evet Amerikan şirketlerinden yatırıma açığız dedim" diye konuştu.

TRUMP: ARTIK APTAL GİBİ HİSSETMİYORUZ

Trump, dün verdiği bir mülakatta "Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal durumuna düşeriz. Onlara, 'Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz' dedim" ifadelerini kullandı.