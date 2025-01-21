Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a döndü. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken; çok sayıda kararname imzaladı. Biden döneminden 78 kararnameyi iptal eden Trump, Konge baskınına karışmaktan ceza alan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 1

ABD Başkanı Trump, Kongrede gerçekleştirilen yemin töreninin ardından gittiği Capital One Arena spor kompleksinde, binlerce destekçisiyle bir araya geldi.

Soğuk hava nedeniyle dış mekanda düzenlenecek geçit törenini kapalı alana aldıran Trump, burada yaptığı teşekkür konuşmasının ardından bazı başkanlık kararnamelerine imza attı.

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Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 2

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde eski başkan Joe Biden yönetiminin iç politikadan dış politikaya kadar birçok alandaki icraatlarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Biden'ın son saatlerinde kendi aile üyelerini affetmesine de tepki gösteren Trump, bu konu hakkında daha çok eleştiri yapacağını söyledi.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 3

KONGRE BASKINI SANIKLARINA AF

Trump, seçim kampanyaları sırasında dile getirdiği vaadini tutarak, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı.

6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlanan kişiler için “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor.” diye konuştu.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 4

Trump’ın af çıkardığı mahkumlar arasında 22 yıl hapis cezası alan Proud Boys adlı grubun lideri Enrique Tarrio da bulunuyor.

42 yaşındaki Tarrio, Kongre baskınındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tarrio, 6 Ocak baskını davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 5

UKRAYNA VE İSRAİL POLİTİKALARINA VURGU

Trump, konuşmasının bir bölümünde Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail politikalarını da eleştirerek kendisi başkan olsaydı, Ukrayna savaşının ve 7 Ekim 2023 saldırılarının hiç yaşanmayacağını ileri sürdü.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 6

PARİS İKLİM ANLAŞMASINDAN ÇEKİLİYOR

Beyaz Saray'a geçince Oval Ofis'te çok sayıda başka kararnameleri de imzalayacağını söyleyen Trump'ın imza koyduğu kararnameler şöyle:

- Biden dönemine ait 78 idari eylem, kararname ve genelgenin iptali

- Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararnamesi ve anlaşmadan çekilindiğine dair Birleşmiş Milletlere iletilecek mektup

- Hükümetin kontrolü tamamen alınana kadar bürokratların daha fazla düzenleme yapmasını engellemeye yönelik düzenlemelerin durdurulması kararı

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 7

- Hükümetin tam kontrolü sağlanana ve ileriye dönük hedefler anlaşılana kadar, ordu ve diğer bazı istisnai kategoriler hariç tüm federal işe alımların dondurulması

- Federal çalışanların derhal tam zamanlı fiziki olarak işlerine dönmeleri şartı

- Amerikalıların hayat pahalılığı krizini ele almak için federal hükümetteki her bakanlık ve kuruma yönelik talimat

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 8

- Federal hükümette ifade özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini ve bundan böyle ifade özgürlüğünün hükümet tarafından sansürlenmesinin önlenmesine yönelik talimat

- Federal hükümette, önceki yönetimin siyasi muhaliflerine karşı hükümetin "silahlandırılmasına" son verilmesi yönünde talimat.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 9

BATI ŞERİA'DA YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIMI İPTAL ETTİ

Söz konusu kararnamelerden birinde Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngörüyordu.

Biden'ın bu kararnamesini iptal eden Trump, böylece görevinin ilk gününde aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yönelik ABD yaptırımlarını tamamen kaldırmış oldu.

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimciye yaptırım kararı almıştı.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 10

-Trump, güney sınırında ulusal acil durum ilan etti. Suç çetelerini uluslararası terör organizasyonu olarak tanıdı.

-Video uygulaması TikTok'un yasaklanmasını engelleyen kararnameyi de imzaladı.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 11

"İLK GÜNDEN DİKTATÖR MÜ OLDUNUZ?" 

Yeni Amerikan Başkanı, "İlk günden diktatör mü oldunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 12

ABD'DE DOĞAN ÇOCUKLARA VATANDAŞLIK HAKKI SONLANDIRILDI

Trump, annesi babası vatandaş olmayıp ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sonlandırdı.

İmza sırasında bir gazetecinin, Anayasa'nın 14. Ek Maddesindeki “ABD sınırları içinde doğan her kişi ABD vatandaşıdır” hükmünce bu kararnamenin yasal engellerle karşılaşabileceğini hatırlatması üzerine Trump, "Haklı olabilirsiniz ama bizim de itirazlara karşı iyi gerekçelerimiz var.” şeklinde cevap verdi.

Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 13
Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı - 14
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