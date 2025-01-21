Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a döndü. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken; çok sayıda kararname imzaladı. Biden döneminden 78 kararnameyi iptal eden Trump, Konge baskınına karışmaktan ceza alan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı
ABD Başkanı Trump, Kongrede gerçekleştirilen yemin töreninin ardından gittiği Capital One Arena spor kompleksinde, binlerce destekçisiyle bir araya geldi.
Soğuk hava nedeniyle dış mekanda düzenlenecek geçit törenini kapalı alana aldıran Trump, burada yaptığı teşekkür konuşmasının ardından bazı başkanlık kararnamelerine imza attı.