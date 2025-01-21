Trump göreve başladı: İlk başkanlık kararnamelerini imzaladı

- Hükümetin tam kontrolü sağlanana ve ileriye dönük hedefler anlaşılana kadar, ordu ve diğer bazı istisnai kategoriler hariç tüm federal işe alımların dondurulması

- Federal çalışanların derhal tam zamanlı fiziki olarak işlerine dönmeleri şartı

- Amerikalıların hayat pahalılığı krizini ele almak için federal hükümetteki her bakanlık ve kuruma yönelik talimat