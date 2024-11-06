Trump göreve ne zaman başlayacak? ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih
Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih, delege sayısının belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. 277 delege alarak ABD Başkanı olan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra neler yapacağı merak ediliyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak?
ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277, Harris 224 delege kazandı. ABD'nin yeni Başkanı olan Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak?