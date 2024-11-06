Trump göreve ne zaman başlayacak? ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih, delege sayısının belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. 277 delege alarak ABD Başkanı olan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra neler yapacağı merak ediliyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak?

Trump göreve ne zaman başlayacak? ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih - 1

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277, Harris 224 delege kazandı. ABD'nin yeni Başkanı olan Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak?

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Trump göreve ne zaman başlayacak? ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih - 2

TRUMP GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkanlık seçimini kazanan Trump, kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

Trump göreve ne zaman başlayacak? ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih - 3

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER (27)

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin

Trump göreve ne zaman başlayacak? ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih - 4

HARRİS'İN KAZANDIĞI EYALETLER (18+1)

Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi

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