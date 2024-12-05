Trump göreve ne zaman başlayacak? Türkiye-ABD ilişkilerini bekleyen meseleler neler?
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. ABD'nin yeni başkanı olacak olan Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, Türkiye ile ABD ilişkilerini bekleyen meselelerin neler olduğu da merak ediliyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak? Türkiye-ABD ilişkilerini bekleyen meseleler neler?
Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni Başkanı olan Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Göreve gelmesinin ardından atacağı ilk adımları merak eden vatandaşlar, bir yandan da Türkiye-ABD ilişkilerini bekleyen meselelerin neler olduğunu sorguluyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak? Türkiye-ABD ilişkilerini bekleyen meseleler neler?