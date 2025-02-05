Trump gözünü Gazze'ye dikti, tepkiler art arda geldi: "Filistin satılık değil"

"GAZZE'YE SAHİP OLACAĞIZ"

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin burada kalmaları durumunda öleceklerini öne sürerek, "Gazze'deki Filistinliler, Ürdün ve Mısır'ın ötesinde diğer ülkelere de gidebilir" dedi.