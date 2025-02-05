Trump gözünü Gazze'ye dikti, tepkiler art arda geldi: "Filistin satılık değil"
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında skandal açıklamalara imza attı. Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözleri Ortadoğu, Avrupa ve ötesinde büyük tepki çekti. Beyaz Saray önünde toplanan öfkeli kalabalık, "Filistin satılık değil" uyarısında bulundu. Hamas ise Trump'ın Gazze hayalini "saçma ve gülünç" olarak niteleyerek bölgedeki gerilimin fitilini ateşleyebileceğini vurguladı. En büyük silah desteğini ABD'den alan İsrail ise açıklamalardan memnun. İşte Trump'ın skandal planına dünyadan ilk tepkiler...
TRUMP'IN GAZZE PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "ele geçirebileceği ve Filistinli nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilebileceği" yönündeki açıklaması, dünya başkentlerinden büyük tepki çekti.