Trump gözünü kararttı! "İsrail Gazze'yi ABD'ye devredecek" dedi, inşaat planlarına başladı

Filistinliler başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepkilere aldırmayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den elini çekmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Trump, Amerika’nın Gazze'de kalkınma inşa etmek için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını söyledi.

Gazze Şeridi’nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu.