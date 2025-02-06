Trump gözünü kararttı! "İsrail Gazze'yi ABD'ye devredecek" dedi, inşaat planlarına başladı
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili skandal bir açıklamaya daha imza attı. Trump, Gazze'nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu. Amerika’nın Gazze'yi kalkındırmak için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını öne sürdü.
Filistinliler başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepkilere aldırmayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den elini çekmeyeceğini bir kez daha gösterdi.
Trump, Amerika’nın Gazze'de kalkınma inşa etmek için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını söyledi.
Gazze Şeridi’nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu.