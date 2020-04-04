Trump: Halka tıbbi olmayan maske takmalarını tavsiye ediyoruz ama zorunlu değil

Salgına yönelik kendilerinin hazırlıklı olduğunu savunan Trump, "Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum." diye konuştu.

CNN Muhabiri Jim Acosta'nın, şubat ayında kendisinin yaptığı "Nisanda virüs gider" açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, "Ben virüsün gideceğini söyledim. Tarih vermedim. Virüs gidiyor da" karşılığını verdi.