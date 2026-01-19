"Trump herkese karşı". Davos 2026 başlıyor

2026 Davos Zirvesi'nin bu yılki gündeminde Trump'ın kendisinin olması bekleniyor. 3 Ocak'taki Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun alıkoyulması ve ardından artarak büyüyen Grönland gerilimi Trump ile özellikle Avrupa liderlerinin arasında soğuk rüzgarlar estirmeye başlamıştı.

Devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı ve Gazze'deki İsrail İşgali gibi diğer büyük konularla beraber Davos'taki zirvenin gergin geçeceği öne sürülüyor.

Trump'ın tehditkar tutumuyla Grönland'ı ABD topraklarına katmak istemesi şu an en sıcak konuyken ABD Başkanı'nın yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

Donald Trump'ın zirve için geleceği Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski başta olmak üzere çok sayıda lider ile görüşmesi bekleniyor.