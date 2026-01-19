"Trump herkese karşı". Davos 2026 başlıyor
19.01.2026 11:12
Erdem Güzel
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında 56. kez düzenleniyor. Bugün açılışı yapılacak olan ve 5 gün sürecek olan zirvenin bu yılki teması "Diyalog Ruhu".
GERGİN DÜNYA GÜNDEMİNE "DİYALOG RUHU"
56. Dünya Ekonomik Forumu, ya da yaygın ismiyle Davos zirvesi, bugün kapılarını İsviçre'de açıyor. Dünya genelinde 60'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile 400'ü aşkın üst düzey siyasi liderin ve yüzlerce iş insanının bu zirveye katılması bekleniyor.
Forumun temasının “Diyalog Ruhu” olduğu duyrulurken politik gerginliklerin yükseldiği bir dönemde diyalog arayışı dikkat çekiyor.
DAVOS'A TRUMP ÇIKARMASI
Zirveye bu yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın damga vurması bekleniyor. Geçen yıl başkanlık yemini ettikten birkaç gün sonra video konferansla zirveye hitap eden Trump, en son 2020 yılında İsviçre'ye gelerek Forum'da yerini almıştı.
6 yıllık aranın ardından zirveye katılması beklenen ABD Başkanı'nın bu kez Davos'a büyük bir heyetle katılacağı belirtiliyor.
Trump'ın yanına Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u alması bekleniyor.
Trump'ın 21 Ocak Çarşamba günü foruma hitap etmesi planlanıyor.
GÜNDEM TRUMP'IN TEHDİTLERİ Mİ OLACAK?
2026 Davos Zirvesi'nin bu yılki gündeminde Trump'ın kendisinin olması bekleniyor. 3 Ocak'taki Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun alıkoyulması ve ardından artarak büyüyen Grönland gerilimi Trump ile özellikle Avrupa liderlerinin arasında soğuk rüzgarlar estirmeye başlamıştı.
Devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı ve Gazze'deki İsrail İşgali gibi diğer büyük konularla beraber Davos'taki zirvenin gergin geçeceği öne sürülüyor.
Trump'ın tehditkar tutumuyla Grönland'ı ABD topraklarına katmak istemesi şu an en sıcak konuyken ABD Başkanı'nın yapacağı konuşma merakla bekleniyor.
Donald Trump'ın zirve için geleceği Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski başta olmak üzere çok sayıda lider ile görüşmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'DEN KATILIM YOK. DİĞER GÜNDEM YAPAY ZEKA
Türkiye'den Davos'a siyasi düzeyde katılım olmayacak ancak iş dünyasının önde gelen isimlerinin zirveye katılması bekleniyor.
Zirvenin ana gündem maddesi olan politik gerginliklerin yanı sıra yapay zekanın da önemli konu başlıklarından olması bekleniyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Google'ın yapay zeka şefi Demis Hassabis gibi teknoloji devlerinin öne çıkan isimlerinin Dünya Ekonomik Forumu'nda yer alması planlanıyor.
19 Ocak'ta başlayan zirve 23 Ocak'ta son bulacak.