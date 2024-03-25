Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak?

Başsavcı, Trump'a ait olan motorlu taşıt ve sanat eserleri gibi varlıklara el koyabilecek. Bu durumda Trump, dört bin doları aşmayan motorlu taşıtları ve sahip olduğu İncil'leri elinde tutabilecek.

Eski başkanın mülklerine el konulması çok kolay olmayacak. Trump'ın binalarının çoğu limited şirketlerin elinde olduğu için mahkeme kararı gerekiyor. Böyle bir kararın sonuca varmasının ise uzun sürebileceği ifade ediliyor.