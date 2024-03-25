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Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak?

ABD Başkan adayı Donald Trump’ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık cezayı ödemesi için süre doluyor. Trump'ın cezayı ödememesi halinde nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor. Eski başkanın bankadaki paraları ve itibarının tehlike altına girebileceği ifade ediliyor.

Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak? - 1

Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump’ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık cezayı ödemesi için süre doluyor.

Trump'ın teminatı pazartesi gününe kadar ödemesi gerekirken; başkan adayının 464 milyon dolarlık cezayı ödemek için gerekli maddi teminatı bulamadığı bildirildi.

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Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak? - 2

Tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı aktarılırken, Trump’ın cezanın tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.

Donald Trump, 500 milyon dolara yakın nakit parası olduğunu ve bu parayı başkanlık seçim kampanyasında kullanmayı amaçladığını söyledi.

Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak? - 3

HANGİ ADIMLAR ATILABİLİR?

Financial Times'ta yer alan habere göre Trump'un cezasını ödememesi halinde varlıklarına el konulması talep edilebilecek.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın banka hesaplarındaki paraya el konulmasını için harekete geçebilir.


Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak? - 4

Başsavcı, Trump'a ait olan motorlu taşıt ve sanat eserleri gibi varlıklara el koyabilecek. Bu durumda Trump, dört bin doları aşmayan motorlu taşıtları ve sahip olduğu İncil'leri elinde tutabilecek.

Eski başkanın mülklerine el konulması çok kolay olmayacak. Trump'ın binalarının çoğu limited şirketlerin elinde olduğu için mahkeme kararı gerekiyor. Böyle bir kararın sonuca varmasının ise uzun sürebileceği ifade ediliyor.

Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak? - 5

James, başkan adayının mülk satış, temlik ve devrini engelleyen bir "varlık dondurma" adımı atabilir. Trump'ın bu kararı ihlal etmesi ise mahkemeye saygısızlık olarak kabul edilecek.

Trump'tan çeşitli varlıklara ilişkin tüm borç ve takyidatları açıklamaya zorlayacak mali bilgileri mahkemeye vermesi istenebilir. Söz konusu kararın milyarder olarak bilinen Trump'ın itibarı için riskli olabileceği ifade ediliyor.

Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak? - 6

NELER YAŞANMIŞTI?

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan davada Donald Trump, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlanmıştı.

Dava sonucunda Trump ve oğulları Jr. Trump ile Eric Trump’a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti. Mahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump’ın ödeyeceği toplam miktarın 464 milyon dolara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı.

Mahkeme ayrıca Trump'ın 3 yıl, oğullarının da ikişer yıl New York’taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmasını ve bankalardan kredi almasını yasaklamıştı. Trump ise davayı "cadı avı" ve "siyasi bir komplo" olarak nitelendirmişti.

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