Trump için süre doluyor: 464 milyon doları ödemezse ne olacak?
ABD Başkan adayı Donald Trump’ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık cezayı ödemesi için süre doluyor. Trump'ın cezayı ödememesi halinde nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor. Eski başkanın bankadaki paraları ve itibarının tehlike altına girebileceği ifade ediliyor.
Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump’ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık cezayı ödemesi için süre doluyor.
Trump'ın teminatı pazartesi gününe kadar ödemesi gerekirken; başkan adayının 464 milyon dolarlık cezayı ödemek için gerekli maddi teminatı bulamadığı bildirildi.