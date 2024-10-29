Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor

ABD'nin köklü gazetesi Washington Post'un (WP) seçimlere yönelik kararı tartışmalara yol açtı. Demokratlara yakınlığıyla bilinen WP, 36 yıl sonra hiçbir adaya destek vermeyeceğini açıkladı. Kararın ardından Amazon'un kurucusu ve gazetenin sahibi Bezos'un Trump ile gizli bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Bezos'un Trump'a örtülü destek verdiği yorumları yapıldı. Gazete eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, 200 bin kişi aboneliğini iptal ettirdi.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 1

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde son düzlüğe girildi.

Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post, 36 yıl sonra ilk kez başkanlık seçimlerinde herhangi bir adaya destek vermeyeceğini açıkladı.

Sol liberal çizgisi olan ve Demokratlara yakınlığıyla bilinen gazetenin aldığı karar tartışmalara yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 2

SON SÖZÜ KİM SÖYLEDİ?

Washington Post'un bu kararında Amazon'un kurucusu ve gazetenin sahibi Jeff Bezos'un etkili olduğu iddia edildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde WP'nin Harris'i destekleyemeye karar verdiği ancak Bezos'un müdahalesi ile karşılaştığı belirtildi.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 3

Söz konusu müdahalenin ardından tarafsız kalınacağını duyuruldu.

Bezos, 2013 yılında Washington Post'u 250 milyon dolara satın almıştı.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 4

ÖRTÜLÜ DESTEK İDDİASI

Bezos'un etkisiyle alınan karar Trump'a örtülü destek olarak yorumlandı.

Kararın alındığı gün Trump'ın Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 5

İddia gazetede yirmi yıllık kariyeri sonrası istifa eden Robert Kagan'dan geldi.

Kagan, Trump ile Bezos'un arka planda gizli bir anlaşma yaptığını söyledi.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 6

Bezos'un şirketleri ile Trump arasında geçmiş yıllarda gerilimler yaşanmıştı. Amazon, 2019′da açtığı davada Trump’ın Bezos’a zarar verme çabası nedeniyle Pentagon ile olan 10 milyar dolarlık bulut bilişim sözleşmesini kaybettiğini iddia etmişti.

WP'nin son adımı, Bezos'un olası Trump yönetimi ile sorun yaşamak istemediği şeklinde yorumlandı.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 7

36 YIL SONRA BİR İLK

Washington Post adına Genel Yayın Yönetmeni William Lewis imzalı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Washington Post bu seçimlerde herhangi bir başkan adayına destek açıklaması yapmayacaktır, bundan sonraki başkanlık seçimlerinde de yapmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Lewis, "Hiçbir başkan adayını desteklemem kararı ile köklerimize geri dönüyoruz." dedi.

Gazete, ilk kez 1976 seçimlerinde Demokrat aday Jimmy Carter'a destek vereceğini duyurmuştu. 1988 yılından bu yana ise her seçimde tarafını belli etmişti.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 8

ABONE İPTALLERİ HIZLANDI, İSTİFALAR BAŞLADI

ABD medyasında yer alan haberlere göre tarafsızlık açıklaması sonrası 200 binden fazla kişi gazetedeki dijital aboneliklerini iptal ettirdi. Gazetenin basılı ve dijital toplam 2,5 milyon abonesi bulunuyor. Bu rakam abone sayısının yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geliyor.

Ayrıca gazetenin iki köşe yazarı istifa etti, iki kişi de yayın kurulundaki görebini bıraktı.

Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor - 9

TRUMP'IN RAKİPLERİNDE DESTEK

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık dönemi ve seçim kampanyasında WP'yi sık sık eleştirmişti. Gazete, 2016′da Hillary Clinton'ı, 2020'de ise Joe Biden'ı desteklemişti.

DAHA FAZLA GÖSTER