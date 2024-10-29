Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor

36 YIL SONRA BİR İLK

Washington Post adına Genel Yayın Yönetmeni William Lewis imzalı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Washington Post bu seçimlerde herhangi bir başkan adayına destek açıklaması yapmayacaktır, bundan sonraki başkanlık seçimlerinde de yapmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Lewis, "Hiçbir başkan adayını desteklemem kararı ile köklerimize geri dönüyoruz." dedi.

Gazete, ilk kez 1976 seçimlerinde Demokrat aday Jimmy Carter'a destek vereceğini duyurmuştu. 1988 yılından bu yana ise her seçimde tarafını belli etmişti.