Trump ile Bezos anlaştı mı? Amerika bu olayı konuşuyor
ABD'nin köklü gazetesi Washington Post'un (WP) seçimlere yönelik kararı tartışmalara yol açtı. Demokratlara yakınlığıyla bilinen WP, 36 yıl sonra hiçbir adaya destek vermeyeceğini açıkladı. Kararın ardından Amazon'un kurucusu ve gazetenin sahibi Bezos'un Trump ile gizli bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Bezos'un Trump'a örtülü destek verdiği yorumları yapıldı. Gazete eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, 200 bin kişi aboneliğini iptal ettirdi.
ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde son düzlüğe girildi.
Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post, 36 yıl sonra ilk kez başkanlık seçimlerinde herhangi bir adaya destek vermeyeceğini açıkladı.
Sol liberal çizgisi olan ve Demokratlara yakınlığıyla bilinen gazetenin aldığı karar tartışmalara yol açtı.