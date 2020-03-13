Trump ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da coronavirüs iddiası (Beyaz Saray acil toplanıyor)



ABD ve Brezilya basını, geçen hafta Trump ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da coronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Ancak daha sonra bir açıklama yapan Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Medyadaki haberlerin ardından Beyaz Saray'da bu akşam TSİ 22.00'da acil bir toplantı yapılacağını duyurdu. Toplantıda ABD'de olağanüstü hal uygulanacağına yönelik bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Corona virüs dünya genelinde son bilgilere göre 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 1016'ya, İran'da ise 514'e yükseldi. İran Genelkurmayı sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. İspanya ise ülke genelinde 15 günlük OHAL ilan etti.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 13.03.2020 - 18:13

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 514'E YÜKSELDİ İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 85 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 514'e yükseldi. Son bilgilere göre ise ülkedeki vaka sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi. Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, çok yakında geniş çaplı corona virüs taramasına geçileceğini duyurdu. Trump her ne kadar corona virüs salgınını ciddiye almasa da dün, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile basının karşısına geçtiklerinde bu kez tokalaşmayı tercih etmedi. İki lider bunun yerine 'Namaste' selamı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin ardından Bolsonaro'nun heyetinde olan Fabio Wajngarten'in corona virüs testleri pozitif çıkmıştı.

İTALYA'DA 1016 ÖLÜM İtalya'da yeni tip coronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 189 kişi artarak, 1016'ya yükseldi. Ülkede, üç hafta önce görülmeye başlayan Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Ülkede mevcut vaka sayısının 12 bin 839'a çıktığını aktaran Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde, virüs bulaşanların toplam sayısının 15 bin 113 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 189 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1016'ya çıktığını açıkladı. Ülkede, Covid-19 acil durumunun başladığı 21 Şubat’tan bu yana ölenlerin yüzde 98’inin 68 yaş üstü olduğunu kaydeden Borelli, 1153 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı. Borrelli, dün 1045 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 213 kişi daha artarak 1258’e yükseldiğini dile getirdi.

Ölü sayısının 514'e yükseldiği İran'da Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

"MERKEZ OLMAMALI" DENİLEN AFRİKA'DA SON DURUM Senegal'de 6 kişide daha yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı" dedi. Twitter hesabı üzerinden ülkeyi virüs salgınını ciddiye almaya ve dikkatli davranmaya davete den Sall, "Tetikte olmalı ve corona virüsü ciddiye almalıyız. Afrikalı meslektaşlarımı birlikte hareket etmeye çağırıyorum." açıklamasında bulundu. Senegal'de toplam 10 vakanın 2'sinin iyileştiği, 8'inin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, Afrika kıtasında ise son olarak Gabon, Gana, Fildişi Sahili’nin yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Covid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam 135 corona virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.

İSPANYA'DA ÖLÜMCÜL GÜN İspanya'da ölü sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti. Sanchez şu anda 4 bin 200 olan vaka sayısının önümüzdeki hafta 10 bine ulaşmasını beklediklerini de söyledi.

İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da Covid-19 çıkmasının ardından tüm kabine üyelerine yapılan analizlerde Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'da da pozitif sonuç çıktığı bildirildi.



Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal'da da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. İspanya'da siyasetçiler arasında ilk koronavirüs vakası, Vox'un Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de çıkmıştı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi. Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.

ARJANTİN UÇUŞLARI DURDURDU Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, corona virüs önlemleri kapsamında, 30 gün boyunca virüsten yoğun etkilenen ülkelerden

gelen uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve İran gibi virüsten yoğun

etkilenen ülkelerden gelen uçuşlar askıya alındı. Arjantin'de Covid-19 nedeniyle 1 kişi öldü, vaka sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 62'YE YÜKSELDİ Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu. Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.

Çin’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179’a yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179’a, vaka sayısı ise 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e yükseldi. Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Covid-19 vakası saptandı. Söz konusu ölümlerin 6’sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti. Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147’ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161’e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111’e çıktı. Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88’e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 131’e çıktı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMASI Çin’de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Wuhan’da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter’daki hesabından ABD’yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan’a getirmekle itham etmişti. Sözcü Cao, "(Covid-19) salgınını Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.