Trump, İran saldırısını böyle izledi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran saldırısını izlediği anlarına ilişkin fotoğraflar yayınladı. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapka takan Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik saldırıyı "Durum Odası"nda ekibiyle birlikte takip etti.

Trump, İran saldırısını böyle izledi - 1

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Trump, İran saldırısını böyle izledi - 2
Trump, İran saldırısını böyle izledi - 3
Trump, İran saldırısını böyle izledi - 4
Trump, İran saldırısını böyle izledi - 5
Trump, İran saldırısını böyle izledi - 6
Trump, İran saldırısını böyle izledi - 7
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