Trump, İspanya Kralı 6. Felipe'yi ağırladı
Anadolu Ajansı, AFP
ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia ile Beyaz Saray'da görüştü.
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1ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
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2İspanya'nın çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren Trump, "Bugün Kral ve Kraliçeyi ağırlamak onur verici. Daha önce İspanya'da bulundum. İlişkilerimiz harika" değerlendirmesini yaptı.
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3Bir soru üzerine İspanya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını ifade eden Trump, iki ülke arasında ortak pek çok değerin olduğuna işaret etti.
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4İspanya Kralı ise başkent Washington'a gelmeden önce Teksas ve Louisiana eyaletlerini ziyaret ettiğini ve orada yaşayan İspanya kökenli kişilerle görüştüğünü söyleyerek, "Ortak tarih ve mirasımızı büyük bir takdirle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.
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5Beyaz Saray'dan daha önce yapılan yazılı açıklamada ziyaretin, ABD ile İspanya arasındaki tarihi bağların kuruluşunun 300. yıl dönümüne denk geldiği belirtilmişti.
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