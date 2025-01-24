Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam"
Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump, ülke lideri Kim Jong-Un’u “akıllı bir adam” olarak niteleyerek “Onunla tekrar temasa geçeceğim” dedi. Geçtiğimiz yıllarda sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.
"ONUNLA TEMASA GEÇECEĞİM"
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali verdi. ABD basınına verdiği bir röportaj sırasında sorulan “Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden temasa geçecek misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Trump, “Onunla tekrar temasa geçeceğim” şeklinde konuştu.