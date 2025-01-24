Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam"

Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump, ülke lideri Kim Jong-Un’u “akıllı bir adam” olarak niteleyerek “Onunla tekrar temasa geçeceğim” dedi. Geçtiğimiz yıllarda sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam" - 1

"ONUNLA TEMASA GEÇECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali verdi. ABD basınına verdiği bir röportaj sırasında sorulan “Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden temasa geçecek misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Trump, “Onunla tekrar temasa geçeceğim” şeklinde konuştu.

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Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam" - 2

"DAHA ÖNCE İYİ ANLAŞTIK"

İlk başkanlığı döneminde yaptıkları görüşmeleri hatırlatan ve Kim’i “akıllı bir adam” olarak niteleyen Trump, “Daha önce onunla iyi anlaştım ve Kuzey Kore sorununu çözdüm” ifadelerini kullandı.

Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam" - 3

"NÜKLEER GÜÇ" OLARAK TANIMLAMIŞTI

20 Ocak’ta başkanlık görevini resmi olarak devralmasının ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kore'yi “nükleer güç” olarak tanımlayan Trump, Kim ile geçmişteki görüşmelerini hatırlatarak "Onunla iyi anlaştım" demişti.

Trump, Kim için “Sanırım Beyaz Saray'a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam" - 4

İKİ LİDER DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELDİ

İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, Kim ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur’da gerçekleştirmişti. İkili, 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı.

Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam" - 5

KUZEY KORE'YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI

Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Buna rağmen Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden’ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.

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