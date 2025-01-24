Trump, Kim Jong Un'u arayacak! "O akıllı bir adam"

"DAHA ÖNCE İYİ ANLAŞTIK"

İlk başkanlığı döneminde yaptıkları görüşmeleri hatırlatan ve Kim’i “akıllı bir adam” olarak niteleyen Trump, “Daha önce onunla iyi anlaştım ve Kuzey Kore sorununu çözdüm” ifadelerini kullandı.