Trump - Kim zirvesi ABD basınında

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Singapur’da bir araya geldiler. Tarihi zirveden gelen ilk görüntüler ve açıklamalar, ABD medyasında yer aldı. ABD medyasının online sayfalarındaki değerlendirmelerde, genelde olumlu bir bakış açısı hakim.

Trump’ı sıklıkla ve acımasızca eleştiren gazetelerden New York Times: “Trump ve Kim buluştu, yeni bir sayfa açıldı.”

Trump’ın kavgalı olduğu gazetelerden Washington Post: "Trump ve Kim el sıkıştı, tarihi görüşme Singapur’da başladı ve olumlu devam ediyor."

ABD’nin en çok okunan gazetelerinden USA Today: "Küçük roket adam ve yaşlı bunak tarihi görüşmesinde, şov istenildiği gibi gidiyor."

Trump’ın destekçilerinden New York Post ise eleştirel bir başlık attı: "Beklenmedik adamların beklenmedik zirvesinde her şey yolunda gidiyor." New York Post’un başlığı, ABD’de Trump’ın Kim ile görüşmesine mesafeli olan Cumhuriyetçierin varlığıyla açıklanabilir. Bazı Cumhuriyetçiler, görüşmenin Kuzey Kore liderine kredibilite sağlayacağı görüşündeler.

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Öte yandan, baısndaki haberlerde ve sosyal medyada, yaklaşık 40 dakikalık baş başa görüşmeye yalnızca tercümanların alınması, herhangi bir Beyaz Saray yetkilisinin ya da görüşmeye ilişkin notlar tutacak bir görevlinin görüşmede bulunmaması nedeniyle Trump'a eleştiriler var.



Eleştirilerde, "Trump, Kim'e ne sözler verecek? Ondan ne isteyecek? Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" görüşlerine yer verildi.