Trump - Kim zirvesi ABD basınında

Trump’ın destekçilerinden New York Post ise eleştirel bir başlık attı:



"Beklenmedik adamların beklenmedik zirvesinde her şey yolunda gidiyor."



New York Post’un başlığı, ABD’de Trump’ın Kim ile görüşmesine mesafeli olan Cumhuriyetçierin varlığıyla açıklanabilir. Bazı Cumhuriyetçiler, görüşmenin Kuzey Kore liderine kredibilite sağlayacağı görüşündeler.