"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu

İsrail ile Filistinli Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması dünya basınının gündeminde. Haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden ve yeni başkan Donald Trump'ın açıklamalarına geniş yer verilirken, 15 ay boyunca öldürülen Filistinli siviller de hatırlatıldı. İşte dünya basınına yansıyan ateşkes manşetleri...

"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu - 1

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklara döküldü.

Ateşkes, dünya basınında da geniş yankı buldu.

DÜNYA HABERLERİ

"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu - 2

BIDEN'IN AÇIKLAMASI MANŞETLERDE

Amerikan The Washington Post gazetesi, 4 gün sonra  görevi Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ı manşete taşıdı.

Haberde Biden'ın "İsrail ve Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşması üzerinde uzlaştığını söyledi" açıklamasına yer verildi.

The New York Times da haberinde İsrail kabinesinin oylamasını gördü.

Haberde, Biden'ın rehinelerin 42 gün içinde evlerine döneceğine yönelik açıklaması aktarıldı.

"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu - 3

WSJ, ÖLDÜRÜLEN SİVİLLERİ YAZDI

The Wall Street Journal, "İsrail ve Hamas, Gazze'de çatışmayı durduracak ateşkeste anlaştı" başlığını attı.

Haberde, savaşta 15 ay boyunca binlerce sivilin öldüğü belirtildi.

Aynı zamanda Batı siyasetinin de savaş nedeniyle çalkalandığı ifade edildi.

"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu - 4

BBC, REHİNELERE DEĞİNDİ

CNN International, Katar Başbakanı'nın anlaşmayı duyurduğunu yazdı.

Ayrıca ateşkesin pazar günü başlayacağı bilgisini paylaştı. 

İngiliz BBC, Tel Aviv'deki rehine yakınlarının görüntüsüne yer verdi.

Haberde, "Başkan Biden İsrail askerlerinin Gazze'den çekildiği ve rehinelerin bırakıldığı anlaşmayı duyurdu" denildi.

"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu - 5

"TRUMP TAKDİRLE KARŞILADI"

İngiliz The Guardian gazetesi, ateşkes henüz başlamadan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırıların olduğunu yazdı.

Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli sivilin öldüğü aktarıldı.

The Times, ateşkes haberini "İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes her iki tarafı da sevindirdi" manşetiyle verdi.

Donald Trump'ın da anlaşmaya varılmasını takdirle karşıladığı belirtildi.

"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu - 6

TRUMP KOLTUĞA OTURMADAN ANLAŞTILAR

Financial Times'ta Donald Trump vurgusu vardı.

Haberde Trump'ın, "Ateşkes Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmadan sağlandı" sözüne yer verildi.

"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu - 7
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