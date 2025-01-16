"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu
İsrail ile Filistinli Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması dünya basınının gündeminde. Haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden ve yeni başkan Donald Trump'ın açıklamalarına geniş yer verilirken, 15 ay boyunca öldürülen Filistinli siviller de hatırlatıldı. İşte dünya basınına yansıyan ateşkes manşetleri...
Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklara döküldü.
Ateşkes, dünya basınında da geniş yankı buldu.