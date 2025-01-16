"Trump koltuğa oturmadan...": Gazze'de ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu

"TRUMP TAKDİRLE KARŞILADI"

İngiliz The Guardian gazetesi, ateşkes henüz başlamadan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırıların olduğunu yazdı.

Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli sivilin öldüğü aktarıldı.

The Times, ateşkes haberini "İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes her iki tarafı da sevindirdi" manşetiyle verdi.

Donald Trump'ın da anlaşmaya varılmasını takdirle karşıladığı belirtildi.