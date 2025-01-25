Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi”

HELİKOPTERLE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yetkililer tarafından kendisine “yangın acil durum brifing” verilen Trump, burada yaptığı konuşmada ise "Felaketin ne kadar büyük ve yıkıcı olduğunun, onu görene kadar anlaşılabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan yıkımın boyutunun televizyonda gördüğünden çok daha büyük olduğunu vurgulayan Trump, “Helikopterle birkaç bölgeye uçtuk ve bu tam bir yıkım" şeklinde konuştu.