Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi”

ABD Başkanı Donald Trump, orman yangınları nedeniyle büyük zarar gören Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini ziyaret etti. Yaşanan felaket konusunda yetkililerden bilgi alan Trump, "Federal hükümet yüzde 100 arkanızda" diyerek bölgeye destek sözü verdi. Helikopterle bölgede incelemelerde bulunan ABD Başkanı, felaketin boyutuna dikkat çekerek, “Adeta bir bombanın hedefi olmuş gibisiniz" ifadelerini kullandı.

Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 1

ABD BAŞKANI AFET BÖLGESİNDE

ABD 7 Ocak’ta Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, ABD Başkanı Donald Trump afet bölgesini ziyaret etti.

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Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 2

GAZETECİLER KARŞILADI

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından karşılanan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada afet bölgesinde incelemelerde bulunacağını söyledi.

Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 3

"ADETA BİR BOMBANIN HEDEFİ OLMUŞ GİBİSİNİZ"

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un kendisini karşılamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, felaketin boyutuna dikkat çekerek Newsom’a “Adeta bir bombanın hedefi olmuş gibisiniz. Değil mi?” diye sordu.

Felaketin yaralarını saracaklarını belirten Trump, "Bunu düzeltmek istiyoruz. Sorunu çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 4

KALİFORNİYA VALİSİ TEŞEKKÜR ETTİ

Newsom ise kendisini afet bölgesinde görmekten memnun olduklarını belirterek Trump’a teşekkür etti.

"Bu hepimiz için büyük bir anlam ifade ediyor.” diyen Newsom, “Yardımınıza ihtiyacımız olacak. COVID sırasında yanımızdaydınız. Bunu unutmayacağım. Ve birlikte çalışabileceğimize dair umudum var." şeklinde konuştu. 

Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 5

"ÇOK FAZLA YARDIMA İHTİYAÇLARI OLACAK"

Newsom’un sözlerinin ardından hedeflerinin afetin yaralarını sarmak olduğunu yineleyen Trump, "Ve bunu yapmanın yolu birlikte çalışmak. O, bu eyaletin valisi ve çok fazla federal yardıma ihtiyaçları olacak." dedi.

Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 6

TRUMP DESTEK SÖZÜ VERDİ

Ziyaretinin ilerleyen saatlerinde yerel yöneticilerle bir araya gelen Trump, afet bölgesine destek sözü vererek "Federal hükümet yüzde 100 arkanızda" ifadelerini kullandı.

Yaşanan yıkımı hatırlatarak "Bunun gerçekten çözülmesi için birlikte çalışmamız gerekiyor" diyen Trump, “Federal hükümet tamamen yanınızda. First Lady ve ben Kaliforniya halkına olan büyük sevgimizi ifade etmek için buradayız" dedi.

Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 7

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DÖNEM"

Los Angeles’taki itfaiye görevlileri ve kolluk kuvvetleri ile de bir araya gelen Trump, "Ne yazık ki çok üzücü bir dönem. Ancak iyi hissettiren şey şu ki, görüştüğüm pek çok ev sahibi yok olan evlerini yeniden inşa etmek istediklerini söyledi” dedi.

Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi” - 8

HELİKOPTERLE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yetkililer tarafından kendisine “yangın acil durum brifing” verilen Trump, burada yaptığı konuşmada ise "Felaketin ne kadar büyük ve yıkıcı olduğunun, onu görene kadar anlaşılabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan yıkımın boyutunun televizyonda gördüğünden çok daha büyük olduğunu vurgulayan Trump, “Helikopterle birkaç bölgeye uçtuk ve bu tam bir yıkım" şeklinde konuştu.

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