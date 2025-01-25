Trump, küle dönen Los Angeles'ı ziyaret etti: “Şehir bomba düşmüş gibi”
ABD Başkanı Donald Trump, orman yangınları nedeniyle büyük zarar gören Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini ziyaret etti. Yaşanan felaket konusunda yetkililerden bilgi alan Trump, "Federal hükümet yüzde 100 arkanızda" diyerek bölgeye destek sözü verdi. Helikopterle bölgede incelemelerde bulunan ABD Başkanı, felaketin boyutuna dikkat çekerek, “Adeta bir bombanın hedefi olmuş gibisiniz" ifadelerini kullandı.
ABD BAŞKANI AFET BÖLGESİNDE
ABD 7 Ocak’ta Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, ABD Başkanı Donald Trump afet bölgesini ziyaret etti.