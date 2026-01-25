Trump, "küresel ısınmaya ne oldu" dedi, ABD'yi tarihi fırtına vurdu
25.01.2026 09:39
Son Güncelleme: 25.01.2026 09:44
Erdem Güzel
Amerika Birleşik Devletleri'ni soğuk hava ve tipi vuruyor. Kimi yerlerde 30 santimetreye yakın kar beklenirken 10 binden fazla uçuş iptal edildi. ABD Başkanı Trump ise "küresel ısınmaya ne oldu?" diye paylaşım yaptı.
KAR VE SOĞUK HAVA 200 MİLYON KİŞİYİ VURUYOR
ABD kar ve fırtına ile mücadele ediyor. Ülke, orta, güney ve doğu kısımlarını vuran ve “tarihi kış fırtınası” diye isimlendirilen soğuk hava dalgasının etkisi altında.
Haftasonu ve Pazartesi günü dahil toplam 14 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtiliyor. 350 milyon nüfuslu ABD'de 200 milyon kişinin bu soğuk hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor. Yetkililer yoğun kar yağışlarına karşı önlem almaya çalışırken 16 eyalet ve başkent Washington D.C acil durum ilan etti.
MAMDANİ: EVSİZLERİ KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaklaşan tipi ve soğuk için uyarılarda bulunurken kentte 20 santimetreyi aşkın kar beklendiği belirtildi. "Son 8 yılın en soğuk kışı" ifadesini kullanan Mamdani şehirdeki evsizleri korumak için de harekete geçtiklerini söyledi, kent sakinlerini evde kalmaları için uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump da soğuk hava dalgasına karşı hem uyarılarda bulundu hem de hedefinde “çevreci isyancılar” vardı.
Sosyal medya platformları X ve Truth üzerinden paylaşımda bulunan ABD Başkanı, Ulusal Hava Durumu Servisi'nin “Bu fırtınayı ciddiye alın millet” mesajını yinelerken, “rekor soğuk hava dalgası ve tarihi kar fırtınası" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD Başkanı Trump yaptığı diğer paylaşımda ise “Rekor soğuk hava dalgasının 40 eyaleti vurması bekleniyor. Daha önce çok nadir görülmüş bir şey. Çevreci isyancılar lütfen açıklasın, küresel ısınmaya ne oldu?” ifadelerini kullandı.
"30 CM KAR, 3 CM BUZ GELİYOR"
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Oklahoma'dan Maine eyaletine kadar olan bütün kısmın kar ve fırtınaya yakalanacağını duyururken kimi yerlerde 30 santimetreye kadar kar görülebileceği belirtildi. Bazı eyaletlerde ise 3 santimetreye kadar buz oluşabileceği ifade edildi. Rüzgarın da etkisiyle hissedilen hava sıcaklıklarının Boston'da -26 dereceye kadar düşmesi beklenirken ABD'nin kuzey kısımlarında bunun -46'ya kadar düşeceği öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle ülke genelinde 84 bini aşkın kişinin elektrik kesintisi yaşadığı belirtiliyor. Bu durum, kimi eyaletlerde ev ısıtmalarının klima ile yapılması nedeniyle insanlara zor anlar yaşatıyor.