Trump, "küresel ısınmaya ne oldu" dedi, ABD'yi tarihi fırtına vurdu

ABD kar ve fırtına ile mücadele ediyor. Ülke, orta, güney ve doğu kısımlarını vuran ve “tarihi kış fırtınası” diye isimlendirilen soğuk hava dalgasının etkisi altında.

Haftasonu ve Pazartesi günü dahil toplam 14 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtiliyor. 350 milyon nüfuslu ABD'de 200 milyon kişinin bu soğuk hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor. Yetkililer yoğun kar yağışlarına karşı önlem almaya çalışırken 16 eyalet ve başkent Washington D.C acil durum ilan etti.