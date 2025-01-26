Trump Mars'ı da istiyor, bilim insanları mümkün olmadığını söylüyor! Mars'ın sahibi kim?
Donald Trump 20 Ocak'ta ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin etti. İkinci kez ABD Başkanı olarak göreve gelen Trump, konuşmasında, "Amerikan bayrağını yeni ve cesur bir yöne taşımayı" vadetti. Bu vizyonun bir parçası olarak, Amerikan astronotlarını Mars'a gönderip ABD bayrağını dikmek istediğini açıkladı. Trump, Mars'ın kolonileştirilmesinin ABD'nin "açık kaderi" olduğunu savundu. Trump’ın bu açıklamaları, Elon Musk ile yaptığı görüşmelerin ardından daha fazla dikkat çekti. SpaceX'in kurucusu Musk, 2028 yılı gibi erken bir tarihte Mars'ta bir koloni kurulabileceğini defalarca kez dile getirmişti. Ancak bu hedefler uluslararası hukuk ve Dış Uzay Antlaşması nedeniyle yasal zorluklarla karşı karşıya. Peki, Mars ABD'nin yeni toprağı olabilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a döndü. 20 Ocak'ta yemin eden Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı konusundaki ısrarı, dünya genelinde ABD topraklarını genişletmek istediği şeklinde yorumlandı.
Donald Trump, yalnızca dünya üzerinde değil, uzayda da ABD topraklarını genişletme arayışında gibi görünüyor. Göreve başlama konuşmasında, Amerikan bayrağını "cesur, yeni bir yöne" taşıma sözü veren Trump, Amerika’nın "açık kaderinin" Mars’a "Stars and Stripes bayrağını dikmek olduğunu söyledi
Peki, Mars gerçekten ABD'nin 51. eyaleti olabilir mi?