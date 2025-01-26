Trump Mars'ı da istiyor, bilim insanları mümkün olmadığını söylüyor! Mars'ın sahibi kim?

MARS NEDEN ABD TOPRAĞI OLAMAZ

Mars’ın ABD toprağı olması, Dış Uzay Antlaşması’na göre imkânsız. 1967’de imzalanan bu antlaşma, "Ay ve diğer gök cisimleri ulusal mülkiyete konu olamaz" ilkesini içeriyor. Londra Üniversitesi Hukuk Profesörü Said Mosteshar, bu kuralların, devletlerin uzaydaki herhangi bir gök cismi üzerinde hak iddia etmesini yasakladığını belirtiyor.

Uzmanlar, bu tür iddiaların yalnızca uluslararası hukuku değil, aynı zamanda uzay araştırmalarında iş birliği ilkesini de tehlikeye atacağını söylüyor. Bir ülkenin Mars üzerinde egemenlik iddiasında bulunması, diğer devletlerle ciddi diplomatik gerilimlere yol açabilir.