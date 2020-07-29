Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor

ABD'de Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin hazırladığı corona virüs bütçe taslağında Pentagon'a 8 milyar dolar ayrıldı. ABD basını bütçesinin bir kısmını Meksika duvarına harcayan Pentagon'un kaybının bu yolla telafi edildiğini yazdı.

ntv.com.tr 29.07.2020 - 11:53

Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 1
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin corona virüs bütçesi taslağı tartışmalara neden oldu.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 2
Yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğündeki bütçede para ayrılan kurumlardan biri ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon).
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 3
Bütçede Pentagon'a 8 milyar dolar kaynak ayrıldı. Pentagon'a F-35, C-130j ve P-8 gözetleme uçağı alabilmesi için yüzmilyonlarca dolar kaynak aktarılması planlanıyor.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 4
Ayrıca Pentagon'un yeni bir nakliye gemisi yapması için de bütçe oluşturuldu.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 5
Öte yandan bu masrafların hepsi daha önce Pentagon'a ödenmişti ancak ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın Meksika duvarını finanse edebilmek için bu ihtiyaçları gözden çıkarmıştı.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 6
Kongre'den Meksika duvarı için para alamayan Trump, çareyi Pentagon bütçesini kullanmakta bulmuştu.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 7
Duvar için iptal edilen projelerin yeniden finanse edilmesiyle ABD basınında corona virüs bütçesiyle Meksika duvarının yapıldığı eleştirileri yer aldı.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 8
Demokratlar hazırlanan taslağa, "Milyarlarca dolar corona virüsle ilgisi olmayan programlara veriliyor. Tasarıda çocuk bakımı, yemek kuyrukları ve eğitim konuları için hiçbir şey bulunmuyor" eleştirileriyle itiraz etti.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 9
ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılında yapılan seçimlere sınıra kaçak göçü engellemesi için duvar yapacağı sözünü vermişti.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 10
Trump duvarın parasının Meksika tarafından ödeneceğini söylemişti.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 11
Ancak ABD Kongresi'nden duvar için para çıkmayınca, ABD'de federal hükümet bütçenin onaylanmaması nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 12
Trump, Meksika duvarını corona bütçesiyle finanse ediyor - 13

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