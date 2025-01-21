Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı?

Donald Trump'ın yemin töreninde tartışılan anlardan biri, yemin ederken İncil'e el basmamasıydı

ABD Anayasa'nın 2. maddesi, göreve gelen başkanın şu şekilde yemin etmesi gerektiğini söylüyor: “Birleşik Devletler Başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler Anayasası'nı elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.”

Ancak Anayasa, aynı zamanda din özgürlüğünü de koruyor ve “Birleşik Devletler'de hiçbir makam ya da kamu güveni için dini bir test gerekmeyeceğini” belirtiyor.

Sonuç olarak, başkanlar ve diğer kamu görevlileri yemin ederken resmi olması için İncil kullanmak zorunda değil.