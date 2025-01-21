Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı?
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, yemin töreni sırasında sol elini eşi Melania'nın kendisi için tuttuğu iki İncil'den birinin üzerine değil, yan tarafına koydu. Peki bunun bir önemi var mı? İşte Amerikan Anayasasının bu konuda söyledikleri...
Donald Trump'ın yemin töreninde tartışılan anlardan biri, yemin ederken İncil'e el basmamasıydı
ABD Anayasa'nın 2. maddesi, göreve gelen başkanın şu şekilde yemin etmesi gerektiğini söylüyor: “Birleşik Devletler Başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler Anayasası'nı elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.”
Ancak Anayasa, aynı zamanda din özgürlüğünü de koruyor ve “Birleşik Devletler'de hiçbir makam ya da kamu güveni için dini bir test gerekmeyeceğini” belirtiyor.
Sonuç olarak, başkanlar ve diğer kamu görevlileri yemin ederken resmi olması için İncil kullanmak zorunda değil.