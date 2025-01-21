Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı?

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, yemin töreni sırasında sol elini eşi Melania'nın kendisi için tuttuğu iki İncil'den birinin üzerine değil, yan tarafına koydu. Peki bunun bir önemi var mı? İşte Amerikan Anayasasının bu konuda söyledikleri...

Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı? - 1

Donald Trump'ın yemin töreninde tartışılan anlardan biri, yemin ederken İncil'e el basmamasıydı

ABD Anayasa'nın 2. maddesi, göreve gelen başkanın şu şekilde yemin etmesi gerektiğini söylüyor: “Birleşik Devletler Başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler Anayasası'nı elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.”

Ancak Anayasa, aynı zamanda din özgürlüğünü de koruyor ve “Birleşik Devletler'de hiçbir makam ya da kamu güveni için dini bir test gerekmeyeceğini” belirtiyor.

Sonuç olarak, başkanlar ve diğer kamu görevlileri yemin ederken resmi olması için İncil kullanmak zorunda değil.

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Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı? - 2

"KAFASI KARIŞMIŞ BİR TRUMP"

Birçok yemin töreninde yemin etmek için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor, sadece yemin eden kişinin yemin metnini okuması yeterli oluyor.

Sosyal medyada bazı kesimler Trump'ın yemin etme şeklinin, deyim yerindeyse, Trump'ı kararlı bir şekilde destekleyen Evanjelik Hıristiyanlara atılmış bir tokat olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise bunun kasıtsız olduğunu iddia etti.

Hatta The Onion hiciv sitesi, “kafası karışmış bir Trump'ın” yemin eden Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'a geri vermeden önce yemin İncilini imzaladığı şakasını yaptı.

Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı? - 3

GÖREV YEMİNİ NEDİR VE KİMLER EDER?

ABD’de misyonu herkes için Birinci Değişiklik özgürlüklerini teşvik etmek olan Özgürlük Forumu, çeşitli federal ve eyalet yasalarının devlet memurları, ordu mensupları ve federal, eyalet veya yerel hükümet için çalışan kişilerin görev yemini etmesini gerektirdiğini söylüyor.

Özgürlük Forumu web sitesinde, bu tür resmi yeminlerin geleneksel olarak tek elle İncil, Kuran, Tevrat gibi dini bir kitap ya da diğer dinlerdeki bir tutma kitabı üzerine yemin edildiğini, bunun da sürecin ahlaki bir bileşeni olduğunu düşündürebileceğini belirtiyor.

Ancak Anayasa ve diğer yasalar görev yemininin sözlerini tanımlarken, yemin etmek için belirli bir kitap ya da belgenin gerekmediğini vurguluyor.

Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı? - 4

DİĞER BAŞKANLAR NE YAPTI? 

USA Today haber sitesine göre tarihsel olarak, göreve gelen başkanların çoğu yemin ederken sağ ellerini kaldırmış ve sol ellerini bir İncil'in üzerine koymuşlardır.

Açılış Törenleri Ortak Kongre Komitesi'ne göre, 1789 yılında George Washington bir Mason Locasından ödünç aldığı İncil ile yemin etmiştir. Çoğu başkan bunu takip etti ve bazıları daha sonra Hıristiyanlığın kutsal kitabını öptü.

Ancak 1967 tarihli bir Washington Post haberine göre Thomas Jefferson ve Calvin Coolidge'in yemin ederken İncil kullanmadıkları bildiriliyor. Freedom Forum'a göre Theodore Roosevelt de 1901 yılında yemin ederken İncil kullanmamıştı. John Quincy Adams ise bir hukuk kitabı üzerine yemin etmişti.

Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı? - 5

DAHA ÖNCE NELER KULLANILDI?

Kongre Ortak Komitesi, Trump gibi Harry Truman, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, George H. W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump'ın her birinin iki İncil üzerine yemin ettiğini bildirdi.

2014 yılında Barack Obama'nın İsviçre Büyükelçisi Suzi LeVine, vatandaşların cinsiyetleri nedeniyle oy kullanmaktan men edilemeyeceğini söyleyen Anayasa'nın 19. değişikliğini gösteren bir Kindle (e-kitap okuyucu) kullanarak yemin etti.

O dönemde Arizona'da Demokrat senatör olan Kyrsten Sinema, 2019 yılında Anayasa'nın bir kopyasını kullanarak Kongre'de yemin etmişti.

Ancak Freedom Forum'a göre dini kitaplar daha yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.

Lyndon Johnson'ın, Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te suikasta kurban gitmesinden hemen sonra, John F. Kennedy'ye ait olduğuna inanılan ve toplu duaları içeren bir Katolik kilisesi missal kitabıyla yemin ettiği bildirildi.

Trump, Melania'nın tuttuğu İncil’e el basmadan yemin etti: Bu bir mesaj mıydı? - 6

MÜSLÜMAN ÜYELER KURAN'LA YEMİN ETTİ

Washington Post'un haberine göre, Keith Ellison 2007 yılında Kongre'nin ilk Müslüman üyesi oldu ve bir zamanlar Thomas Jefferson'a ait olan bir Kuran-ı Kerim ile yemin ederek göreve başladı.

2019 yılında ilk iki kadın Müslüman milletvekili olan Temsilciler Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in de Kuran kullanarak yemin ettikleri bildirildi.

2013 yılında, Tulsi Gabbard, yemin ederken Bhagavad Gita (kutsal metin) kullandığı bilinen ilk Kongre üyesi oldu. Kendisi şu anda Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için seçtiği isim.

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