Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi. Trump'a mitingde ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti. Musk'ın sahnedeki bazı hareketleri sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli şakalara konu oldu.

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 1

SUİKAST BÖLGESİNDE YENİ MİTİNG

Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde tekrar seçim mitingi düzenledi.

Seçim mitinginde Trump'a teknoloji milyarderi Elon Musk da eşlik etti.

DÜNYA HABERLERİ

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 2

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KURTARAN ADAM"

Trump, mitingde Elon Musk'ı, "ifade özgürlüğünü kurtaran" adam ve "roket üreticisi" ifadeleriyle tanıtarak sahneye davet etti.

Musk, siyah bir "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" şapkası ve "Mars'ı İşgal Et" tişörtüyle sahneye çıktı.

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 3

"EN İYİ ZIPLAYICI"

Musk'ın sahnedeki bazı hareketleri ise sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli şakalara konu oldu.

Dünyanın en zengin adamı, etrafındaki kalabalığa el sallayarak neşeyle zıplarken görüntülendi.

Sosyal medya kullanıcıları, "gelmiş geçmiş en iyi zıplayıcı" sözleriyle Musk'ı hedef aldı.

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 4

"EVDE EĞİTİM ALMIŞ BİR ÇOCUK GİBİ"

Musk'ın havada olduğu kesitler, sincap görselleriyle ve The Simpsons sahneleriyle montajlanarak sosyal medyada yayıldı.

Kullanıcılar, Trump konuşurken zıplayan Musk'ın görüntülerine, "Elon Musk evde eğitim almış bir çocuk gibi zıplıyor." yazdı.

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 5

ROBLOX KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Bir başkası da, "Elon Musk, Donald Trump'a bir fotoğraftaki en saçma, en utanç verici insan olmamak için fırsat sunuyor." yazdı.

Kullanıcıların bazıları ise Musk'ı bir Roblox karakterine benzeterek, "Elon Musk neden bir Roblox karakteri gibi zıplıyor." yorumunda bulundu.

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 6

Musk mitingde, 2024 seçimlerinin ABD tarihindeki en önemli seçimlerden biri olduğunu, Demokratların özgür ifadeyi yok etmeye çalıştığını savunmuştu.

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 7

"TRUMP KAZANMAZSA SON SEÇİM OLABİLİR"

Demokrasinin korunması için Trump'ın kazanmak zorunda olduğunu kaydeden Musk, "Herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçim olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu - 8
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