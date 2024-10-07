Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi. Trump'a mitingde ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti. Musk'ın sahnedeki bazı hareketleri sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli şakalara konu oldu.
SUİKAST BÖLGESİNDE YENİ MİTİNG
Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde tekrar seçim mitingi düzenledi.
Seçim mitinginde Trump'a teknoloji milyarderi Elon Musk da eşlik etti.