Trump mitinginde Musk rüzgarı! Zıpladığı görüntüler viral oldu

ROBLOX KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Bir başkası da, "Elon Musk, Donald Trump'a bir fotoğraftaki en saçma, en utanç verici insan olmamak için fırsat sunuyor." yazdı.

Kullanıcıların bazıları ise Musk'ı bir Roblox karakterine benzeterek, "Elon Musk neden bir Roblox karakteri gibi zıplıyor." yorumunda bulundu.