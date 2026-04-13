Trump ne ilk ne de son. İşte Papa'la arası bozulan devlet liderleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na karşı açıklamaları nedeniyle Papa 14'üncü Leo'yu hedef aldı.

Trump Papa'yı eleştirerek, “İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla sorunu olmayan Papa istemiyorum.” dedi.

İran Savaşı'na karşı tutum takınan ve savaş karşıtı söylemlerini artırıp barış çağrısı yapan Papa'ya tepki gösteren Trump, "Papa'yı sevmiyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla bir sorunu olmayan ya da ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olan bir Papa istemiyorum. Zaten Papa Leo'yu da çok sevmem. Aşırı liberal bir insan." ifadelerini kullandı. "Suç konusunda zayıf, dış politikada berbat, kardeşini ondan daha fazla seviyorum" diyen ABD Başkanı, "Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, o Papa olamazdı" iddiasını da ortaya attı.

Trump'ın eleştirilerine Papa ise savaşa karşı konuşmaya devam edeceğini söyleyerek cevap verdi. “Onunla tartışmak istemiyorum. Papa Leo, ”İncil'in mesajının bazı insanların yaptığı gibi kötüye kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Çok fazla masum insan öldürülüyor ve bence birilerinin kalkıp daha iyi bir yol olduğunu söylemesi gerekiyor." dedi.

Beyaz Saray geçtiğimiz yıl Trump'ın yapay zeka ile oluşturulmuş Papa kıyafetleriyle olan bir görselini paylaşmıştı. Trump 12 Nisan günü de kendini Hz. İsa olarak tasvir ettiği bir görsel paylaştı.