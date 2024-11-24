Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD'nin 47. Başkanı oldu
Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki rekabet Trump'ın seçilmesiyle sona erdi. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Peki, Trump ne zaman göreve başlayacak?
ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277, Harris 224 delege kazandı. ABD'nin yeni Başkanı olan Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor.