Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kritik Alaska zirvesinin saati belli oldu

PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİNDE

Bugün Alaska’da yapılacak Trump–Putin görüşmesi, hem piyasalarda hem de küresel siyasette merakla bekleniyor. Görüşmeden çıkacak sonuçların, önümüzdeki dönemde jeopolitik dengelere yön vereceği tahmin ediliyor. Ancak liderlerin uzlaşma sağlayamaması halinde, uluslararası gerilimin yeniden artabileceği endişesi hakim.



ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı bir röportajda, bugün yapılacak zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmeden umutlu olduğunu ifade eden Trump, olumsuz bir senaryoya da hazırlıklı olduğunu belirtti. “Benim önceliğim hızlı şekilde bir barış anlaşmasına ulaşmak. Bugünkü görüşmenin seyrine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de temas kurup onu görüşme noktasına davet edeceğim.” dedi.



Ateşkes süreci hakkında da konuşan Trump, “Hemen bir ateşkes sağlanır mı bilemiyorum, ancak bunun olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.