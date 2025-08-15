Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kritik Alaska zirvesinin saati belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos 2025 Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentindeki Joint Base Elmendorf-Richardson üssünde tarihi bir zirvede bir araya geliyor. Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere, yaptırımlar, enerji işbirliği ve küresel güvenlik konularının masaya yatırılacağı buluşma, iki liderin Aralık 2021’den bu yana ilk yüz yüze görüşmesi olma özelliğini taşıyor. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Peki, Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta?
Trump ve Putin görüşmesi için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla beklediği Trump-Putin görüşmesi hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan oldukça büyük bir önem taşıyor. Piyasaların gözü kulağı da tamamen bu toplantıdan çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Tarafların olası anlaşmazlık yaşamaları durumunda jeopolitik tansiyonun yeniden yükselme ihtimalinden endişe ediliyor. Peki, Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta?