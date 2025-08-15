Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kritik Alaska zirvesinin saati belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos 2025 Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentindeki Joint Base Elmendorf-Richardson üssünde tarihi bir zirvede bir araya geliyor. Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere, yaptırımlar, enerji işbirliği ve küresel güvenlik konularının masaya yatırılacağı buluşma, iki liderin Aralık 2021’den bu yana ilk yüz yüze görüşmesi olma özelliğini taşıyor. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Peki, Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta?

Trump ve Putin görüşmesi için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla beklediği Trump-Putin görüşmesi hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan oldukça büyük bir önem taşıyor. Piyasaların gözü kulağı da tamamen bu toplantıdan çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Tarafların olası anlaşmazlık yaşamaları durumunda jeopolitik tansiyonun yeniden yükselme ihtimalinden endişe ediliyor. Peki, Trump-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta?

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme zamanı ve saati belli oldu. Görüşme saati, Kremlin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov tarafından da doğrulandı.

Buna göre; Trump ve Putin görüşmesi 15 Ağustos 2025 Cuma günü, Alaska'da bulunan Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde olacak. Görüşme Alaska Yerel Zamanı (AKDT) sabah 11:30'da başlayacak. Türkiye saati ile aynı gün 22.30 itibarıyla başlayacak.

PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİNDE

Bugün Alaska’da yapılacak Trump–Putin görüşmesi, hem piyasalarda hem de küresel siyasette merakla bekleniyor. Görüşmeden çıkacak sonuçların, önümüzdeki dönemde jeopolitik dengelere yön vereceği tahmin ediliyor. Ancak liderlerin uzlaşma sağlayamaması halinde, uluslararası gerilimin yeniden artabileceği endişesi hakim.

ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı bir röportajda, bugün yapılacak zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmeden umutlu olduğunu ifade eden Trump, olumsuz bir senaryoya da hazırlıklı olduğunu belirtti. “Benim önceliğim hızlı şekilde bir barış anlaşmasına ulaşmak. Bugünkü görüşmenin seyrine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de temas kurup onu görüşme noktasına davet edeceğim.” dedi.

Ateşkes süreci hakkında da konuşan Trump, “Hemen bir ateşkes sağlanır mı bilemiyorum, ancak bunun olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Putin’in artık anlaşmaya yanaştığını düşündüğünü dile getiren Trump, ilk görüşmenin verimli geçmesi durumunda Zelenskiy ile Putin’i bir araya getirecek ikinci bir zirve planlayacağını açıkladı. ABD Başkanı, Alaska’daki buluşmadan savaşın sona ereceği bir formül çıkmaması halinde ise Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulundu.

