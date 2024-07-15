Trump saldırı sonrası ilk röportajını verdi: "Ölmüş olmam gerekiyordu"
Eski ABD Başkanı Trump’a yönelik suikast girişimi bugün de ABD ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Trump, seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı. Trump, saldırının ardından verdiği ilk röportajda, "Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı. İşte Trump'ın ağzından tüm dünyayı şok eden o anlar...
EKRANA BAKMAK HAYATINI KURTARDI
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde mucizevi şekilde kurtulduğu suikast girişiminin ardınan ilk röportajını verdi.
Trump, başını kalabalıktan çevirip video ekranına bakmanın hayatını kurtarmış olabileceğini belirtirken sağ kulağından yaralanmasının ardından konuşmaya devam etmek istediğini açıkladı.