Trump saldırı sonrası ilk röportajını verdi: "Ölmüş olmam gerekiyordu"

ŞANS ESERİ Mİ TANRI'NIN YARDIMI MI?

Kaçak göçmenlerle ilgili bir tabloyu okuyabilmek için hafifçe sağa döndüğünü söyleyen Trump, "Konuşurken kalabalıktan nadiren gözlerimi ayırıyorum. O an bunu yapmasaydım, bugün konuşuyor olmazdık, değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Şans eseri ya da Tanrı'nın yardımıyla" hayatta kaldığını söyleyen Trump, "En inanılmaz olan da sadece dönmekle kalmayıp, tam doğru zamanda ve tam doğru miktarda dönmüş olmamdı" diye konuştu.