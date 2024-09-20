Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak
İsrail-Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde konuşan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Harris'in seçimleri kazanması halinde İsrail'in varlığının iki yıl içinde sona ereceği iddasını yineledi. Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde kaybetmesi halinde, kısmen Yahudi seçmenlerin suçlu olacağını söyledi. Son yapılan bir anket, Amerikalı Yahudilerin, Harris'i Trump'a karşı yüzde 65'e yüzde 34 oranında desteklediğini gösteriyor.
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimleri Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kaybetmesi halinde kısmen Yahudi-Amerikan seçmenlerin suçu olacağını söyledi.