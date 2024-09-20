Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak

Washington'da düzenlenen İsrail-Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde konuşan ve Amerikalı Yahudiler arasında Harris'in gerisinde kalmaktan şikayet eden eski ABD başkanı Trump, Harris'in seçimleri kazanması halinde İsrail'in varlığının iki yıl içinde sona ereceğini iddia etti.

Trump, Demokratlara oy verme eğiliminde oldukları için bu sonuçtan kısmen Yahudilerin de sorumlu olacağını öne sürdü.