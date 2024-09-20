Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak

İsrail-Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde konuşan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Harris'in seçimleri kazanması halinde İsrail'in varlığının iki yıl içinde sona ereceği iddasını yineledi. Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde kaybetmesi halinde, kısmen Yahudi seçmenlerin suçlu olacağını söyledi. Son yapılan bir anket, Amerikalı Yahudilerin, Harris'i Trump'a karşı yüzde 65'e yüzde 34 oranında desteklediğini gösteriyor.

Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak - 1

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimleri Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kaybetmesi halinde kısmen Yahudi-Amerikan seçmenlerin suçu olacağını söyledi.

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Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak - 2

Kilit öneme sahip eyaletlerdeki Yahudi seçmenleri yanına çekmek, Trump'ın seçim kampanyasında bir öncelik.

ABD'li Yahudiler, on yıllardır federal seçimlerde ağırlıklı olarak Demokratlara oy veriyor.

Bu seçmen grubunun oylarındaki küçük bir değişim bile kasım ayındaki seçimlerde kazananı belirleyebilir.

Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak - 3

Washington'da düzenlenen İsrail-Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde konuşan ve Amerikalı Yahudiler arasında Harris'in gerisinde kalmaktan şikayet eden eski ABD başkanı Trump, Harris'in seçimleri kazanması halinde İsrail'in varlığının iki yıl içinde sona ereceğini iddia etti.

Trump, Demokratlara oy verme eğiliminde oldukları için bu sonuçtan kısmen Yahudilerin de sorumlu olacağını öne sürdü. 

Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak - 4

Trump, Demokrat aday Kamala Harris'in Amerikalı Yahudiler arasında yüzde 60 oranında oy aldığını gösteren bir ankete atıfta bulundu.

Öte yandan 2016'da kazandığı seçimlerde ve Joe Biden'a karşı kaybettiği 2020 seçimlerinde Amerikalı Yahudilerden yüzde 30'un altında oy almaktan yakındı.

Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak - 5

Trump'ın hangi ankete atıfta bulunduğu net olmasa da yakın zamanda yapılan bir Pew Research Anketi, Amerikalı Yahudilerin,
Harris'i Trump'a karşı yüzde 65'e yüzde 34 oranında desteklediğini gösterdi.

Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak - 6

Trump bu zirve öncesinde katıldığı, yine Washington'da düzenlenen ve Amerika'da antisemitizmle mücadeleye adanmış ayrı
bir zirvede de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, seçimi kaybederse Yahudileri suçlayacak - 7
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