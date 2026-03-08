Trump selam durdu, İran Savaşı'nda ölen ABD'li askerler ülkelerine nakledildi

Törenin ardından Trump, "Savaşı büyük farkla kazanıyoruz, onların tüm kötülük imparatorluğunu yerle bir ettik. Eminim bu bir süre daha devam edecektir" yanıtını verdi. Daha fazla kayıp verilmesi ihtimali ve Dover'a yeniden gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama bu savaşın bir parçası, savaşın üzücü ve kötü tarafı budur" dedi. Savaşın dört ila beş hafta sürebileceğini belirten Trump, hedeflerinin İran donanmasını ortadan kaldırmak, balistik füze kapasitesini yok etmek ve Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu vurgulayarak "Ne gerekiyorsa o yapılacak" şeklinde konuştu.