Trump selam durdu, İran Savaşı'nda ölen ABD'li askerler ülkelerine nakledildi
08.03.2026 10:39
Erdem Güzel
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaşta ölen askerlerin cenazelerini karşılama törenine katıldı.
İRAN SAVAŞI'NDA ÖLEN ASKERLER ABD'YE GETİRİLDİ
Kuveyt'teki bir üsse düzenlenen dron saldırısında hayatını kaybeden altı Amerikan askerinin cenaze nakil töreni başkent Washington yakınlarındaki Dover Hava Üssü'nde yapıldı. 1 Mart'ta gerçekleşen saldırıda ölen askerlerin naaşları, askeri personel tarafından uçaktan alınarak bekleyen araçlara taşındı. Askerlerin en gencinin 20 en yaşlısının 54 yaşında olduğu belirtildi. Ölenler arasında özellikle 39 yaşındaki kadın çavuş Nicole Amor'un ölümü, sosyal medyada savaş karşıtı mesajların ana gündem maddesi oldu.
TRUMP: "ÖLENLERİN İNTİKAMI ALINACAK"
Pentagon tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin dördünün bir rezerv birliğine bağlı olduğu ve Kuveyt'te konuşlandırıldıkları belirtildi. Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bir binbaşı, bir yüzbaşı ve 4 astsubay olduğu açıklanmıştı. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamalarda askerlerin ölümlerinin intikamının alınacağını söyledi.
"BUNU YAPMAKTAN NEFRET EDİYORUM AMA BU SAVAŞIN PARÇASI"
Törenin ardından Trump, "Savaşı büyük farkla kazanıyoruz, onların tüm kötülük imparatorluğunu yerle bir ettik. Eminim bu bir süre daha devam edecektir" yanıtını verdi. Daha fazla kayıp verilmesi ihtimali ve Dover'a yeniden gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama bu savaşın bir parçası, savaşın üzücü ve kötü tarafı budur" dedi. Savaşın dört ila beş hafta sürebileceğini belirten Trump, hedeflerinin İran donanmasını ortadan kaldırmak, balistik füze kapasitesini yok etmek ve Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu vurgulayarak "Ne gerekiyorsa o yapılacak" şeklinde konuştu.