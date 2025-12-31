Trump, Somali asıllı ABD vatandaşlarını vatandaşlıktan çıkaracak
31.12.2025 09:43
Emre Köse
Trump yönetimi, dolandırıcılık tespiti amacıyla Somali asıllı ABD vatandaşlarının göçmenlik dosyalarını geriye dönük olarak incelemeye aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bugün yaptığı açıklamada, Somali asıllı ABD vatandaşlarını içeren göçmenlik dosyalarının, olası bir vatandaşlıktan çıkarma sürecine yol açabilecek usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla denetlendiğini duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre İç Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tricia McLaughlin, Fox News tarafından yayımlanan ve Beyaz Saray tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamasında, "ABD yasalarına göre, bir kişi vatandaşlığı hileli yollarla elde ederse bu durum vatandaşlıktan çıkarılma gerekçesidir" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlıktan çıkarma davaları nadir görülmekle birlikte süreç yıllarca sürebiliyor.
Göçmen Yasal Kaynak Merkezine göre, 1990 ile 2017 yılları arasında yılda ortalama 11 dava takip edildi.
MINNESOTA'DA 9 MİLYAR DOLARLIK YOLSUZLUK OPERASYONU
Federal yetkililer, son haftalarda Minnesota'daki Somali toplumunu, sosyal hizmetler için ayrılan milyonlarca dolarlık kamu parasının iç edildiği bir “yolsuzluk merkezi” olarak tasvir ediyor.
FBI Direktörü Kash Patel, pazar günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin eyaletteki Somalili göçmenleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Minnesota'ya ek personel ve soruşturma kaynağı sevk ettiklerini bildirdi.
Patel, federal programları suistimal eden büyük ölçekli yolsuzluk şebekelerini "ortadan kaldırmak" istediklerini vurguladı.
FBI Direktörü, kurumun daha önce pandemi döneminde çocuklara yönelik gıda yardımını hedef alan 250 milyon dolarlık bir şebekeyi halihazırda çökerttiğini, bu dava sürecinde 78 kişi hakkında iddianame hazırlandığını ve 57 kişinin mahkûm edildiğini hatırlattı.
Bu operasyonun sadece "buzdağının görünen kısmı" olduğunu savunan Patel, suça karıştığı iddia edilen bazı kişilerin vatandaşlıktan çıkarılma ve sınır dışı işlemleri için göçmenlik yetkililerine sevk edildiğini belirtti.
Federal savcıların tahminlerine göre, eyaletteki Somalililerin dahil olduğu yolsuzluk şemaları üzerinden çalınan miktar, Somali'nin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) yakın bir seviye olan 9 milyar doları buluyor.
FEDERAL FONLARA SIKI TAKİP ŞARTI
Öte yandan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), yaptığı ayrı bir açıklamada Minnesota'ya yapılan tüm çocuk bakım ödemelerini dondurduğunu bildirdi.
Bakanlık, bundan sonra Çocuklar ve Aileler İdaresinden ülke genelinde yapılacak tüm ödemeler için yeni bir prosedür uygulanacağını duyurdu.
Açıklamada, "Bir eyalete para göndermeden önce bir gerekçe ve bir makbuz veya fotoğraflı kanıt talep edilecek" denildi.
TRUMP SOMALİLİLER İÇİN "ÇÖP" DEMİŞTİ
Donald Trump, ocak ayında göreve başlamasından bu yana agresif sınır dışı etme kampanyaları, vize ve yeşil kart iptalleri ve göçmenlerin sosyal medya paylaşımlarının taranmasını içeren sert bir göçmenlik politikası izliyor.
ABD Başkanı, bu ayın başında yaptığı açıklamada Somalililere yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.
Kabine toplantısı sonrası Somali doğumlu Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar'ı hedef aldığı konuşmasında, Somali'nin "bir ülke bile olmadığını" öne süren Trump, sözlerinin politik açıdan uygunsuz bulunabileceği eleştirilerine, "Umurumda değil. Onları ülkemde istemiyorum. Ülkelerinin bu halde olması tesadüf değil" yanıtını vermişti.
Trump, bu sözleri başka ülkeler için de sarf edebileceğini belirterek, "Ülkemize çöp almaya devam edersek yanlış yöne gideriz" diye konuşmuştu.
IIlhan Omar'a yönelik de "O çöp. Arkadaşları çöp. Bu insanlar 'hadi burasını muhteşem haline getirelim' diyen insanlar değil. Bunlar hayıflanmaktan başka bir şey yapmayan insanlar" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı, geçen hafta da toplumsal sorunların ana nedeninin mülteciler olduğunu iddia etmiş ve Minnesota'nın "yüzbinlerce Somalili mülteci tarafından ele geçirildiğini" savunmuştu.
Trump ayrıca, Minnesota'da Somalilere yönelik koruma programına son verildiğini duyurmuştu; güncel istatistiklere göre bu adımdan yalnızca programdan yararlanmakta olan birkaç yüz kişi etkilenecek.
VALİ WALTZ VE TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ OMAR'DAN SERT TEPKİ
Bunun yanı sıra Minnesota'nın Demokrat Valisi Tim Walz, eyalet hükümetinin "yıllardır dolandırıcılarla mücadele ettiğini" belirterek Trump'ın "Minnesotalılara yardım eden programların fonlarını kesmek için konuyu siyasileştirdiğini" savundu.
DemokratTemsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar ise Trump'ın Somali toplumuna yönelik tutumunu "tehlikeli ve insani olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) birimlerinin kendi bölge sakinlerini ve oğlunu sorguladığını belirten Omar, bu politikaların "beyaz üstünlükçü bir Amerika vizyonuna" hizmet ettiğini ifade etti.
ABD medyasında, Somali nüfusunun yoğun olarak ikamet ettiği Minneapolis–St. Paul bölgesinde olası ICE baskınlarına ilişkin haberler yer alırken, New York Times gazetesi operasyonun uygun oturum belgeleri olmayan yüzlerce Somali kökenli kişiyi hedef aldığını bildirdi.
Minnesota'da yaklaşık 60 bin Somalili yaşıyor. İnsan hakları grupları, Trump'ın politikalarını yaygın bir şekilde kınayarak, bu uygulamaların yasal süreç ve ifade özgürlüğü gibi hakları kısıtladığını belirtiyor. Trump ve müttefikleri ise politikaların iç güvenliği artırmayı amaçladığını savunuyor.