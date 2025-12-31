Trump, Somali asıllı ABD vatandaşlarını vatandaşlıktan çıkaracak

Donald Trump, ocak ayında göreve başlamasından bu yana agresif sınır dışı etme kampanyaları, vize ve yeşil kart iptalleri ve göçmenlerin sosyal medya paylaşımlarının taranmasını içeren sert bir göçmenlik politikası izliyor.

ABD Başkanı, bu ayın başında yaptığı açıklamada Somalililere yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.

Kabine toplantısı sonrası Somali doğumlu Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar'ı hedef aldığı konuşmasında, Somali'nin "bir ülke bile olmadığını" öne süren Trump, sözlerinin politik açıdan uygunsuz bulunabileceği eleştirilerine, "Umurumda değil. Onları ülkemde istemiyorum. Ülkelerinin bu halde olması tesadüf değil" yanıtını vermişti.

Trump, bu sözleri başka ülkeler için de sarf edebileceğini belirterek, "Ülkemize çöp almaya devam edersek yanlış yöne gideriz" diye konuşmuştu.

IIlhan Omar'a yönelik de "O çöp. Arkadaşları çöp. Bu insanlar 'hadi burasını muhteşem haline getirelim' diyen insanlar değil. Bunlar hayıflanmaktan başka bir şey yapmayan insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, geçen hafta da toplumsal sorunların ana nedeninin mülteciler olduğunu iddia etmiş ve Minnesota'nın "yüzbinlerce Somalili mülteci tarafından ele geçirildiğini" savunmuştu.

Trump ayrıca, Minnesota'da Somalilere yönelik koruma programına son verildiğini duyurmuştu; güncel istatistiklere göre bu adımdan yalnızca programdan yararlanmakta olan birkaç yüz kişi etkilenecek.