Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini

Daha önce koronavirüs pandemisi, terör saldırıları ve Brexit gibi olayları doğru tahmin eden ve son olarak Donald Trump'a suikast girişimi olacağını öngördüğünü iddia eden İngiliz medyum, ABD seçimleri hakkındaki kehanetini açıkladı.

Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini - 1

Yeni Nostradamus olarak adlandırılan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, geleceği görebildiğini iddia ediyor. Daha önce Covid-19 pandemisi, İngiliz otoyoluna terör saldırısı ve  Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılacağını (Brexit) tahmin ettiğini söyleyen Craig kasım ayında yapılacak olan ABD seçimleri hakkındaki tahminini açıkladı.

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Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini - 2

KRALİÇENİN ÖLÜMÜNÜ TAHMİN ETMİŞTİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü de tahmin ettiğini söyleyen kahin, son olarak YouTube kanalında Trump’ın hayatına yönelik bir girişim olacağına dair kehanette bulunmuştu.

Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini - 3

NADİ ASTROLOJİSİNİ KULLANIYOR

69 yaşındaki Craig, eski çağlardan beri Hindu mistikleri tarafından insanların hayatlarının önceden bilinebileceğine dair bir inanç olan Nadi astrolojisini kullanıyor.

"Trump'ın hayatına kastedileceği her zaman aklımın bir köşesindeydi çünkü 2019'da onun Nadi haritasını okudum" diye konuşan İngiliz medyum  "Nadi haritaları, neredeyse 500 yıl öncesine dayanan ve insanların hayatları boyunca neler yaşayacağını ortaya koyan bir öngörüdür" ifadelerini kullandı.

Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini - 4

"HAYATINI KAYBETSEYDİ İÇ SAVAÇ ÇIKABİLİRDİ"

Trump'ın haritasını okuduğunda önce işadamı, sonra da başkan olarak hayatını sürdürdüğünü gördüğünü söyleyen kahin, daha sonra hayatına yönelik bir girişim olacağını da gördüğünü belirtmişti. 

Yine de bunun olmasını beklemediğini söyleyen Craig, Trump saldırıda hayatını kaybetmiş olaydı  sonucun tamamen farklı bir hikaye olacağının altını çizdi. 

"Trump hayatta kalmasaydı ABD içinde bir iç savaş çıkabileceğinden korktum" dedi. Craig, “Bir girişim olacağını tahmin etsem de, bunun gerçekleştiğini görmek kesinlikle şok ediciydi” ifadelerini kullandı.

Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini - 5

"TRUMP'IN SEÇİMİ KAZANDIĞINI GÖRÜYORUM"

Trump'ın suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmasının ardından ayağa kalkarak söylediği "Birlikte savaşacağız" sözlerinin, kasım ayında yapılacak seçimlerde kendisine olan desteği daha da artıracağına inandığını belirtti.

"Her zaman Trump'ın seçimi kazanacağını hissediyordum, ancak şimdi bu büyük değişimin gerçekleştiğini görüyorum" dedi.

Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini - 6

"ÖLÜMDEN KAÇAN MESİH"

Craig son olarak Trump'ın dindar olmamasına rağmen suikast girişiminin ardından Tanrı'ya yöneleceğini hissettiğini belirtti.

Bazı insanların Trump'ı ölümden kaçan bir mesih figürü olarak göreceğini söyleyen İngiliz kahin, “Trump'ın bir uyanış gibi büyük bir dini dönüşümden geçtiğini görüyorum” dedi.

"Trump'ın Nadi haritasını okuduğumda, geçmiş yaşamında alkolik bir Hintli rahip olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

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