Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini
Daha önce koronavirüs pandemisi, terör saldırıları ve Brexit gibi olayları doğru tahmin eden ve son olarak Donald Trump'a suikast girişimi olacağını öngördüğünü iddia eden İngiliz medyum, ABD seçimleri hakkındaki kehanetini açıkladı.
Yeni Nostradamus olarak adlandırılan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, geleceği görebildiğini iddia ediyor. Daha önce Covid-19 pandemisi, İngiliz otoyoluna terör saldırısı ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılacağını (Brexit) tahmin ettiğini söyleyen Craig kasım ayında yapılacak olan ABD seçimleri hakkındaki tahminini açıkladı.