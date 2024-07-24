Trump suikastini öngören medyumdan ABD seçimleri tahmini

"HAYATINI KAYBETSEYDİ İÇ SAVAÇ ÇIKABİLİRDİ"

Trump'ın haritasını okuduğunda önce işadamı, sonra da başkan olarak hayatını sürdürdüğünü gördüğünü söyleyen kahin, daha sonra hayatına yönelik bir girişim olacağını da gördüğünü belirtmişti.



Yine de bunun olmasını beklemediğini söyleyen Craig, Trump saldırıda hayatını kaybetmiş olaydı sonucun tamamen farklı bir hikaye olacağının altını çizdi.



"Trump hayatta kalmasaydı ABD içinde bir iç savaş çıkabileceğinden korktum" dedi. Craig, “Bir girişim olacağını tahmin etsem de, bunun gerçekleştiğini görmek kesinlikle şok ediciydi” ifadelerini kullandı.