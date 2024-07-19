Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var?

Eski ABD Başkanı ve seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından, zanlı Thomas Matthew Crooks'un saldırı öncesi ve esnasında neler yaptığı, saldırıyı nasıl planladığı ve neden düzenlediği gibi sorular dünya basının gündeminde. İşte tüm dünyayı şok eden saldırının adım adım planlanma ve gerçekleşme anları...

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 1

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 2

ADIM ADIM SALDIRI PLANI

Saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlayan FBI, yapılan incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirdi.

İşte FBI, Gizli Servis, yerel emniyet yetkilileri, adli makamlar ve görgü tanıklarının basına aktardığı bilgiler ışığında adım adım saldırı planı...

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 3

SUİKASTÇININ SALDIRIDAN ÖNCEKİ HAREKETLERİ

Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un saldırıyı gerçekleştirmeden önceki durumuna ilişkin bazı bilgiler ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı gün, Crooks, patronundan bir günlük izin alıp iş arkadaşlarına "pazar günü işe döneceğini" söyledi.

Crooks'un, saldırıdan önce miting alanı yakınında bazı "şüpheli" hareketlerde bulunduğu anlaşıldı.

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 4

MERMİ VE MERDİVEN SATIN ALDI

Saldırıdan bir gün önce, üyesi olduğu poligona giden ve atış talimi yapan Crooks, Trump'ın mitinginin yapılacağı sabah bir silah dükkanından 50 mermi ile ev ürünleri satan bir mağazadan 5 metrelik merdiven aldı.

Crooks, saldırıdan önceki aylarda "bazıları muhtemelen tehlikeli madde içeren" birkaç paket teslim aldı.

Ancak Crooks'un satın aldığı mühimmatı ya da merdiveni günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda kullanıp kullanmadığı henüz net değil.

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 5

MİTİNG ALANINDA FARK EDİLDİ

Crooks, miting alanı ve çevresini gözlemlerken yerel saatle 17.30 sularında tespit edildi.

Crooks, Trump kürsüye çıkmadan önce sırtında çanta ile meydanda dolaşıp elinde golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.

FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

"Şüpheli durum" gerekçesiyle Crooks'un fotoğrafı emniyet yetkilileri ve Gizli Servis görevlileri arasında paylaşıldı.

Bu sırada mitinge gelenler, Crooks'un "öfkeli ve sık bir şekilde" telefonunu kontrol ettiğini gördü ancak Crooks, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 6

"ELİNDEKİ TÜFEKLE SÜRÜNEREK İLERLİYORDU"

Yerel saatle 18.09 civarında, miting meydanında Crooks'un merdiven yardımıyla çatıya çıktığını ve elindeki tüfekle sürünerek ilerlediğini görenler, bağrış çağrış içinde polisin dikkatini çekmeye ve el hareketleriyle polise zanlının yerini göstermeye çalıştı.

Kürsüye 18.03 gibi çıkan Trump konuşmasını sürdürürken 18.11'de silah sesleri yükseldi.

Bir dakikadan kısa süre boyunca ateşlenen silahlardan çıkan mermilerden biri, Trump'ı kulağından yaraladı.

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 7

CROOKS ATIŞTA YETENEKLİ MİYDİ?

Crooks hakkındaki araştırmalara göre zanlı, bir dönem okulun lise tüfek takımına girmeye çalışmış ancak "nişancılıkta zayıf olması" gerekçesiyle reddedilmiş.

Zanlının, Trump'ı yaraladığı atışı, keskin nişancı tüfeğiyle değil de bir piyade tüfeğiyle 120 ila 150 metre uzaklıktayken yaptığı varsayımı da Crooks'un "silah kullanma becerilerine" yönelik soru işaretlerini artırıyor.

"İSABETLİ ATIŞLAR YAPTI"

Crooks'un bulunduğu binanın önündeki ağaç nedeniyle görüş açısının kısıtlı olduğu eğimli bir çatıdan bu kadar isabetli atışlar yapabilmiş olması da dikkati çekiyor.

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 8

SİLAHI ALANA NASIL SOKTU?

En çok merak edilen sorulardan biri ise Crooks'un olay günü "AR-15" silahını alana nasıl soktuğu.

Zanlının silahı önceden alana sakladığı ihtimali üzerinde duruluyor ancak Crooks'un silahı ne zaman ve nereye sakladığı hala araştırılıyor.

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 9

SALDIRI NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Crooks, kendisini tanıyanlarca "kendi başına oturan, kimseyle konuşmayan garip bir çocuk" ve "insanlarla konuşmayı sevmiyormuş gibi görünen normal bir insan" olarak anılıyordu.

Yakın çevresi, zanlının "tehlikeli sayılabilecek hiçbir belirtisinin" olmadığını söyledi.

Lisede av kıyafetine benzer şeyler giydiği için arkadaşları arasında alay konusu olan Crooks'un zaman zaman da zorbalığa uğradığı yönünde bilgiler var.

Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var? - 10

SALDIRGANIN TELEFONUNDAN ÇIKANLAR

FBI, suikast girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada, Crooks'un cep telefonuna erişim için şifresini kırdı, bilgisayarını, evini ve arabasını inceledi ve 100'den fazla kişiyle görüştü.

Zanlının, elektronik aletlerinde süren incelemelerde, Trump ve Başkan Joe Biden'ın resimleri bulundu, internet kayıtlarında da "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişatı" konusunda aramalara rastlandı.

FBI'ya göre, Crooks, suikast girişiminde tek başına hareket etti.

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