Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var?

MERMİ VE MERDİVEN SATIN ALDI

Saldırıdan bir gün önce, üyesi olduğu poligona giden ve atış talimi yapan Crooks, Trump'ın mitinginin yapılacağı sabah bir silah dükkanından 50 mermi ile ev ürünleri satan bir mağazadan 5 metrelik merdiven aldı.

Crooks, saldırıdan önceki aylarda "bazıları muhtemelen tehlikeli madde içeren" birkaç paket teslim aldı.

Ancak Crooks'un satın aldığı mühimmatı ya da merdiveni günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda kullanıp kullanmadığı henüz net değil.