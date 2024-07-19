Trump suikastının ayrıntıları mercek altında: Saldırının arka planında ne var?
Eski ABD Başkanı ve seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından, zanlı Thomas Matthew Crooks'un saldırı öncesi ve esnasında neler yaptığı, saldırıyı nasıl planladığı ve neden düzenlediği gibi sorular dünya basının gündeminde. İşte tüm dünyayı şok eden saldırının adım adım planlanma ve gerçekleşme anları...
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.