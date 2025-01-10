Trump, "sus payı" davasında suçlu bulundu: Hüküm giyen ilk ABD başkanı olacak

"SUÇLAMALAR SAHTE" DİYOR

Sus payı davasında Trump, yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi gizlemek için şirketinin kayıtlarında oynama yapmakla suçlanıyordu.

Trump'ın 2016 kampanyasının sonlarına doğru, ikisinin on yıl önce yaşadığını iddia ettiği bir cinsel ilişkiyi kamuoyuna anlatmaması için kendisine ödeme yapılmıştı.

Trump, aralarında cinsel bir şey geçmediğini söylüyor ve siyasi rakiplerinin kendisine zarar vermek için sahte bir kovuşturma başlattıklarını iddia ediyor.

Cumhuriyetçi başkan, “Ben hiçbir zaman iş kayıtlarında tahrifat yapmadım. Bu sahte, uydurma bir suçlamadır” dedi.