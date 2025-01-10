Trump, "sus payı" davasında suçlu bulundu: Hüküm giyen ilk ABD başkanı olacak
ABD'de 10 gün sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump hakkındaki "sus payı" davasında karar açıklandı. Mahkeme Trump suçlu bulunmasına karşın herhangi bir cezaya gerek görmedi. Buna karşın suç siciline işlenecek Trump ABD tarihinde hüküm giymiş ilk başkan olacak.
Trump’ın porno yıldızına para öderken evrakta sahtecilik yaptığı ‘sus payı’ davasının cezası açıklandı.
Yargıç, Trump’ın hüküm giymiş bir suçlu olduğunu ama seçilmiş başkan olduğu için hapis cezası vermeyeceğini söyledi.