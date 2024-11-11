Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı?

KUZEY KORE'NİN SADIK DOSTU: RUSYA

Kuzey Kore, Trump'ın son döneminden beri nükleer cephaneliğini hızla genişletirken Washington ve Seul ile tüm diyaloğu kesti.

Ayrıca Rusya ile yeni bir ittifak kurdu, Ukrayna'ya karşı savaşında yardım etmek için hem silah hem de asker gönderdi.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmış, sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.