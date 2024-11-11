Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı?

ABD seçimlerinin kesin galibi Donald Trump'ın ikinci dönemi, nükleer gerginliğin yüksek olduğu Kore Yarımadası'na belirsizlik getiriyor. ABD tarihinin en öngörülemez başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden ilişki kurma yoluna gidebilir. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile geçinmenin "iyi bir şey olduğunu” söylemişti. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmış, Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı? - 1

GÜNEY'LE MESAFE AÇILIRKEN, KUZEY'LE KAPANIYOR

Donald Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında ABD'nin Güney Kore ile olan ittifakını ülkesi için korkunç bir pazarlık olarak nitelendirdi.

Trump, Asyalı müttefikini topraklarında konuşlu 28 bin 500 Amerikan askerine yeterli ödeme yapmamakla suçladı.

Ancak Güney'e karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bahsettiğinde, sanki uzun zamandır görüşmediği bir dostuymuş gibi konuştu.

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Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı? - 2

KUZEY KORE'DEKİ İLK ABD BAŞKANI

Trump, temmuz ayında Bay Kim hakkında “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştım. O ülkeden yürüyerek geçen ilk başkan olduğumu hatırlayın. O da beni başkan olarak görmek isterdi. Gerçeği bilmek istiyorsanız, sanırım beni özlüyor." demişti

Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı? - 3

KAYGI VE BELİRSİZLİK

Güney Koreliler, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne giderek artan bir kaygı ve belirsizlikle hazırlanıyor.

Bazıları, Trump'ın Amerikan askerlerini Güney Kore'den çekmekle bir kez daha tehdit edeceğinden ve Kuzye Koreli lider ile diplomatik dostluğu yeniden alevlendireceğinden endişe ediyor.

Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı? - 4

Kuzey Kore, Trump'ın yeniden seçilmesine tepki göstermedi.

Ancak analistler, Kim Jong-Un'un bunu, daha fazla pazarlık gücüyle ABD ile müzakereleri yeniden başlatma fırsatı olarak görebileceğini söylüyor.

Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı? - 5

KUZEY KORE'NİN SADIK DOSTU: RUSYA

Kuzey Kore, Trump'ın son döneminden beri nükleer cephaneliğini hızla genişletirken Washington ve Seul ile tüm diyaloğu kesti.

Ayrıca Rusya ile yeni bir ittifak kurdu, Ukrayna'ya karşı savaşında yardım etmek için hem silah hem de asker gönderdi.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmış, sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

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