Trump ve eski dostu Kim Jong-Un: İki ülke yeniden yakınlaşır mı?
ABD seçimlerinin kesin galibi Donald Trump'ın ikinci dönemi, nükleer gerginliğin yüksek olduğu Kore Yarımadası'na belirsizlik getiriyor. ABD tarihinin en öngörülemez başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden ilişki kurma yoluna gidebilir. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile geçinmenin "iyi bir şey olduğunu” söylemişti. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmış, Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.
GÜNEY'LE MESAFE AÇILIRKEN, KUZEY'LE KAPANIYOR
Donald Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında ABD'nin Güney Kore ile olan ittifakını ülkesi için korkunç bir pazarlık olarak nitelendirdi.
Trump, Asyalı müttefikini topraklarında konuşlu 28 bin 500 Amerikan askerine yeterli ödeme yapmamakla suçladı.
Ancak Güney'e karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bahsettiğinde, sanki uzun zamandır görüşmediği bir dostuymuş gibi konuştu.