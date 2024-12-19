Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir!

"20 OCAK'TAN ÖNCE HER ŞEY YAPILMALI"

Bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendiren Trump, ​Demokratlar borç limitini sonlandırmaz veya önemli ölçüde uzatmazsa sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Trump, Kongre'nin maaş artışı talep etmesi için de iyi bir zaman olmadığını dile getirdi ve "Umarım, yakın gelecekte 'Amerika'yı yeniden büyük yaptığımızda' böyle bir artışa hak kazanacaksınız" diye ekledi.

Bunu yapacak kadar "aptal" olan herhangi bir Cumhuriyetçinin ön seçime gireceğine dikkat çekerek, göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'ten önce her şeyin müzakere edilmesi ve yapılması gerektiğini dile getirdi.