Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir!

ABD'de Cumhuriyetçiler, yeni başkan Donald Trump ve milyarder Elon Musk'ın baskısı altında harcama tasarısını çöpe attı. Kongre harekete geçmezse, ABD hükümet cumartesi gece yarısından hemen sonra kapanabilir.

Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir! - 1

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, federal hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısına karşı çıktı.

Trump, Kongre üyelerine tasarıyı reddetme çağrısı yaptı.

Trump ve Elon Musk dün, Temsilciler Meclisine katıldı. ABD basını, tasarının Musk ve Trump’ın baskısıyla reddedildiğini yazdı.

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Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir! - 2

"HÜKÜMET KAPATMAK İSTERLERSE YÜZLEŞİN"

Truth Social sosyal medya hesabından, başkan yardımcısı seçilen JD Vance ile konuya ilişkin yaptıkları açıklamayı paylaşan Trump, tasarıyla 6 Ocak Komitesi'nin kayıtlarının saklanmasının kolaylaştırılacağı ve Kongre'ye maaş artışı sağlanacağını belirtti.

Açıklamada, "Chuck Schumer ve Demokratlara her istediklerini vermeyen, sade bir harcama yasasını geçirmeliyiz" denildi.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya sitesi X'te, günü yasayı yerden yere vurarak geçirdikten sonra “Seçilmiş temsilcileriniz sizi duydu ve artık bu korkunç yasa tasarısı öldü” diye övündü. Musk, “Halkın sesi zafer kazandı!” diye ekledi.

Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir! - 3

"AMERİKA'YI BÜYÜK YAPTIĞIMIZDA"

Trump'ın açıklamasında ayrıca Cumhuriyetçilerin Amerikalı çiftçileri desteklemeyi, afet yardımlarını finanse etmeyi ve 2025'te ABD'yi başarılı kılmayı istediği belirtildi.

Bunu yapmanın tek yolunun borç tavanının artırılmasıyla "Demokratlara verilecek paylar olmadan" hazırlanmış geçici bütçe tasarısı olduğu ifade edildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda da şunları kaydetti: "Cumhuriyetçiler akıllı ve sert olmalı. Eğer Demokratlar, istediklerini vermezsek hükümeti kapatmakla tehdit ederlerse, bununla yüzleşin." 

Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir! - 4

"20 OCAK'TAN ÖNCE HER ŞEY YAPILMALI"

Bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendiren Trump, ​Demokratlar borç limitini sonlandırmaz veya önemli ölçüde uzatmazsa sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Trump, Kongre'nin maaş artışı talep etmesi için de iyi bir zaman olmadığını dile getirdi ve "Umarım, yakın gelecekte 'Amerika'yı yeniden büyük yaptığımızda' böyle bir artışa hak kazanacaksınız" diye ekledi.

Bunu yapacak kadar "aptal" olan herhangi bir Cumhuriyetçinin ön seçime gireceğine dikkat çekerek, göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'ten önce her şeyin müzakere edilmesi ve yapılması gerektiğini dile getirdi.

Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir! - 5
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