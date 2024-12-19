Trump ve Musk işleri karıştırdı: ABD hükümeti cumartesi gecesi kapanabilir!
ABD'de Cumhuriyetçiler, yeni başkan Donald Trump ve milyarder Elon Musk'ın baskısı altında harcama tasarısını çöpe attı. Kongre harekete geçmezse, ABD hükümet cumartesi gece yarısından hemen sonra kapanabilir.
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, federal hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısına karşı çıktı.
Trump, Kongre üyelerine tasarıyı reddetme çağrısı yaptı.
Trump ve Elon Musk dün, Temsilciler Meclisine katıldı. ABD basını, tasarının Musk ve Trump’ın baskısıyla reddedildiğini yazdı.