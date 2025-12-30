Trump: Venezuela'daki bir uyuşturucu tesisini vurduk

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'da uyuşturucu yüklemesi yapılan bir liman bölgesine geniş çaplı bir operasyon düzenlediklerini belirtti.

AFP'nin aktardığına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladığı sırada konuşan Trump, "Tüm tekneleri vurduk, şimdi de sevkiyatın yapıldığı bölgeyi yerle bir ettik. Artık öyle bir yer yok" dedi.

Operasyonun askeri bir birim mi yoksa Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından mı yürütüldüğü konusuna açıklık getirmeyen Trump, saldırının nerede gerçekleştiğine dair soruya sadece "kıyı şeridinde" yanıtını vermekle yetindi.

Saldırının detaylarını bildiğini ancak kimin yaptığını şu an için açıklamak istemediğini söyleyen Trump, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "büyük bir tesisi saf dışı bıraktık" ifadelerine de böylece açıklık getirmiş oldu.