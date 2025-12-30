Trump: Venezuela'daki bir uyuşturucu tesisini vurduk
30.12.2025 11:15
NTV - Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump, Venezuela'da uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan bir liman tesisinin düzenlenen operasyonla imha edildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'da uyuşturucu yüklemesi yapılan bir liman bölgesine geniş çaplı bir operasyon düzenlediklerini belirtti.
AFP'nin aktardığına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladığı sırada konuşan Trump, "Tüm tekneleri vurduk, şimdi de sevkiyatın yapıldığı bölgeyi yerle bir ettik. Artık öyle bir yer yok" dedi.
Operasyonun askeri bir birim mi yoksa Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından mı yürütüldüğü konusuna açıklık getirmeyen Trump, saldırının nerede gerçekleştiğine dair soruya sadece "kıyı şeridinde" yanıtını vermekle yetindi.
Saldırının detaylarını bildiğini ancak kimin yaptığını şu an için açıklamak istemediğini söyleyen Trump, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "büyük bir tesisi saf dışı bıraktık" ifadelerine de böylece açıklık getirmiş oldu.
CIA'DEN İHA'LARLA SALDIRI
Konuya aşina kaynakların CNN ve New York Times'a aktardığı bilgilere göre operasyon, CIA tarafından bir insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildi.
Saldırının, Venezuela merkezli organize suç örgütü Tren de Aragua tarafından uyuşturucu depolamak ve teknelere yüklemek için kullanılan uzak bir liman tesisini hedef aldığı iddia edildi.
Haberlerde, operasyon sırasında bölgede kimsenin bulunmadığı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Öte yandan, Zulia eyaletinde bulunan Primazol adlı kimya tesisinde Noel arifesinde meydana gelen yangının bu saldırıyla ilgili olduğu yönündeki iddialar şirket tarafından yalanlandı.
Reuters'a bilgi veren şirket yetkilileri, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
VENEZUELA ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR
Washington yönetiminin Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle suçladığı bu dönemde, düzenlenen saldırı bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
ABD güçleri eylül ayından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlemişti.
Fakat bu son operasyon, baskı harekatının başlamasından bu yana Venezuela karasuları içindeki bir kara tesisine yönelik bilinen ilk müdahale oldu.
Resmi verilere göre eylül ayından bu yana yürütülen deniz harekatında ölenlerin sayısı en az 107'ye ulaştı.
ABD ordusu, son olarak dün Doğu Pasifik'te bir tekneye düzenlenen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan yeni bir saldırıyı daha sosyal medya üzerinden duyurdu.
ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle düzenlediği bu saldırılar, uluslararası hukuk uzmanları ve insan hakları örgütleri tarafından "yargısız infaz" olarak nitelendirilerek tepki alıyor.
Washington ise bu suçlamaları reddediyor. Özellikle eylül ayındaki bir operasyonda sağ kurtulanların Amiral Frank Bradley'nin emriyle ikinci bir saldırıda öldürülmesi, ABD Kongresi'ndeki Demokratların tepkisini çekmişti.
Venezuela hükümeti ve iletişim bakanlığı konuya ilişkin sessizliğini korurken Trump, Maduro ile yakın zamanda bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna, "Oldukça yakın bir zamanda konuştuk ama pek bir sonuç çıkmadı" diyerek yanıt verdi.