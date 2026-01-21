Trump yedek uçakla Davos'a gidiyor. Anbean zirvede neler oluyor?

ABD Başkanı Trump Davos'a yedek uçakla gidiyor

İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'na ya da diğer adıyla Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı arıza nedeniyle ABD'ye geri dönmüştü. Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'ın kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edilmiş ve tedbir amaçlı geri dönülmüştü. ABD Başkanı Boeing C-32A tipi bir uçakla yeniden Davos'a doğru yola çıktı. Trump'ın bugün Türkiye saatiyle ile 16.30'da konuşma yapması planlanıyor ancak uçak arızası nedeniyle geciken Trump'ın konuşma saati de ertelenebilir. Özellikle Grönland meselesinin ele alındığı Salı günkü oturumda Avrupa liderleri ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerine karşı baskı karşıtı mekanizmayı kullanmaktan 'çekinmemesi gerektiğini' dile getirdi.ABD Başkanı Trump is dün yaptığı açıklamada "Davos gezisi ilginç olacak. Neler olacağına dair bir fikrim yok ama ABD çok iyi temsil edilecek." dedi.