Trump yedek uçakla İsviçre'ye indi. Anbean zirvede neler oluyor?
21.01.2026 08:58
Son Güncelleme: 21.01.2026 15:15
NTV - Haber Merkezi
Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu devam ediyor. Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın katılması beklenen zirvede gündem Grönland. Dünkü oturumlarda Avrupa liderleri ABD'ye karşı durma çağrısı yaptı. İşte Davos'un an be an sıcak gündemi...
14:42
Trump İsviçre'ye gecikmeyle indi
ABD Başkanı Donald Trump elektrik arızası nedeniyle uçak değiştirdiği yolculuğunu tamamlayarak İsviçre'nin Zürih kentine indi. Trump'ın gecikmesi nedeniyle Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapacağı görüşme iptal edildi.Trump Zürih'ten Davos'a geçerek zirveye katılacak.
11:33
"Avrupa bir yol ayrımında"
Grönland konusuyla gergin bir havada gerçekleşen Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump beklenirken, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda konuştu "bir yol ayrımındayız." dedi. Ukrayna'ya yeniden odaklanma mesajı veren von der Leyen, AB'nin ABD ile Arktik bölgesinin güvenliği konusunda beraber çalışmaları gerektiğini söyledi."Giderek hukuksuzlaşan dünyada Avrupa'nın kendi güç mekanizmalarına ihtiyacı var" diyen von der Leyen, "Bu mekanizmaları biliyoruz, güçlü ekonomi, gelişen tek bir pazar ve sanayi tabanı, güçlü bir inovasyon ve teknoloji kapasitesi, birleşik toplumlar ve her şeyden önemlisi kendimizi savunma konusunda gerçek bir kapasite."
08:43
ABD Başkanı Trump Davos'a yedek uçakla gidiyor
İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'na ya da diğer adıyla Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı arıza nedeniyle ABD'ye geri dönmüştü. Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'ın kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edilmiş ve tedbir amaçlı geri dönülmüştü. ABD Başkanı Boeing C-32A tipi bir uçakla yeniden Davos'a doğru yola çıktı. Trump'ın bugün Türkiye saatiyle ile 16.30'da konuşma yapması planlanıyor ancak uçak arızası nedeniyle geciken Trump'ın konuşma saati de ertelenebilir. Özellikle Grönland meselesinin ele alındığı Salı günkü oturumda Avrupa liderleri ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerine karşı baskı karşıtı mekanizmayı kullanmaktan 'çekinmemesi gerektiğini' dile getirdi.ABD Başkanı Trump is dün yaptığı açıklamada "Davos gezisi ilginç olacak. Neler olacağına dair bir fikrim yok ama ABD çok iyi temsil edilecek." dedi.