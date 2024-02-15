Trump yine mahkemede: "Sus payı" davası

Yaklaşık iki saat süren duruşmada Trump'ın avukatı Blanche, duruşmaların başlaması için daha önce planlanan 25 Mart'ın Trump’ın "seçim çalışmaları" ve hakkında devam eden diğer davalar nedeniyle "Anayasaya aykırı" olduğunu savundu.