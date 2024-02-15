Trump yine mahkemede: "Sus payı" davası
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan cezai davanın ön duruşmasına katıldı. Trump'ın avukatı, eski Başkan'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine aday olarak hakları bulunduğunu belirterek, “Hiçbir sebep yokken 'Manhattan'daki bu mahkeme salonunda oturacaksınız' demek tamamen seçime müdahaledir." ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Trump, porno film yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı"ödemesiyle bağlantılı bir ceza davasıyla ilgili duruşmaya katıldı.