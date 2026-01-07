Trump yönetiminin diplomasi dışı paylaşımları tartışma yarattı
Trump yönetimi Maduro operasyonu sırasında sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak büyük etkileşim kazandı. İşte o kimi çevrelerce "diplomatik dile uygun değil" diye değerlendirilen sosyal medya paylaşımları.
2026'nın ilk haftası tamamlanırken yeni yıla ilk damgayı ABD'nin Trump yönetimi ve yaptığı hamleler vurdu. Yükselen gerilim ve ardından gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun alıkoyulma operasyonuyla ABD dikkatleri tamamen üzerine çekti.
Spot ışıklarının üzerinde olmasından çekinmeyen Trump yönetimi de özellikle sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak büyük etkileşim kazandı. Beyaz Saray ve özellikle Dışişleri Bakanlığı X hesapları üzerinden paylaşım yaparken, Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden ses getiren mesajları paylaştı.
2026'nın ilk gününden itibaren işte viral olan Trump yönetimi paylaşımları.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X sayfası 2026'yı bu paylaşımla karşılamıştı. “2026. En iyisi daha gelmedi” mesajı Trump yönetiminin yeni yıldaki dış politikasına giriş mesajı oldu.
Beyaz Saray da yeni yıla “Altın Çağ'a hoşgeldiniz” mesajıyla giriş yaptı.
Yılın ilk büyük haberini ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonuduğu bilgisini paylaşan Trump detaylar daha sonra gelecek dedi.
2026'da yılın fotoğrafı adaylarına hemen giren Nicolas Maduro'nun gözaltındaki fotoğrafı da yine Trump tarafından paylaşıldı. Paylaşımın etkisi büyük olurken, Maduro'nun üzerindeki eşofmanlar anında viral olmuş ve ABD'de stokları tüketmişti.
Maduro'nun fotoğrafının paylaşılmasından çok kısa süre sonra bu kez Beyaz Saray operasyonla ilgili görüntüler paylaştı. Operasyonun adının “Mutlak Kararlılık” olduğu açıklanırken, Trump'ın olayı takip ederken çekilen fotoğrafları servis edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da operasyonla ilgili “Trump'la oyun oynanmaz. Trump bir aksiyon adamı” mesajını paylaştı.
Maduro'nun ABD'ye getirilmesinin ardından ses getiren paylaşımlara devam eden Beyaz Saray, bu kez daha da ileri giderek “FAFO” paylaşımını yaptı. “Oyun yok, çok aranırsan belanı bulursun” gibi Türkçe'ye çevrilebilecek argo göndermeli paylaşım Venezuela sonrası Trump'ın hedefinde olabilecek ülkelere mesaj olarak algılandı.
Operasyonun olduğu haftasonunun ardından yılın ilk Pazartesi de Beyaz Saray'dan “günün modu” paylaşımı geldi. Görüntüde Trump'ın “ABD” yazılı şapkası ve gözlerinin karanlık oluşu dikkat çekti.
Yılın henüz ilk haftası biterken yaşanan olayların etkisi devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı “Burası bizim yarıküremiz” yazılı paylaşımı yaptı. Mesaj Amerikan dış politikasının önemli rotalarından Monroe Doktrini'ni hatırlatırken, Trump da operasyon sonrası yaptığı konuşmada doktrin hakkında konuşmuştu. Batı yarımküresi'nde ABD dışında hiçbir büyük gücün etkisinin olamayacağı şeklinde özetlenebilecek doktrin için Trump “Monroe Doktrini çok önemli. Şimdi ona ”Donroe" diyorlar. Amerika'nın Batı yarımküre'de dominasyonu asla bir daha sorgulanmayacak" diye konuşmuştu.