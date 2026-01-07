Trump yönetiminin diplomasi dışı paylaşımları tartışma yarattı

Yılın henüz ilk haftası biterken yaşanan olayların etkisi devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı “Burası bizim yarıküremiz” yazılı paylaşımı yaptı. Mesaj Amerikan dış politikasının önemli rotalarından Monroe Doktrini'ni hatırlatırken, Trump da operasyon sonrası yaptığı konuşmada doktrin hakkında konuşmuştu. Batı yarımküresi'nde ABD dışında hiçbir büyük gücün etkisinin olamayacağı şeklinde özetlenebilecek doktrin için Trump “Monroe Doktrini çok önemli. Şimdi ona ”Donroe" diyorlar. Amerika'nın Batı yarımküre'de dominasyonu asla bir daha sorgulanmayacak" diye konuşmuştu.