Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler

IRAK'TAN ABD İLE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME MESAJI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’a en içten tebriklerini ilettiğini belirterek, IKBY, Irak ve ABD arasındaki ilişkileri derinleştirmek ve ortaklığı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Mesrur Barzani de X platformundan yaptığı paylaşımda, Trump’ı tebrik ederek, IKBY ile ABD arasındaki ortaklığı derinleştirmeyi ve bölgede barış ve istikrarı ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.