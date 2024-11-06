Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler
ABD'deki seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, zaferini ilan etti. Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Trump, "Bu seçimde tarih yazıldı. 47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından dünya liderlerinden tepkiler gecikmedi.
"ABD'NİN 47. BAŞKANIYIM"
ABD'de 60. başkanlık seçimi tüm hızıyla devam ediyor.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın salıncak eyalet Pensilvanya'yı kazanmasının ardından Fox News, Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD başkanlığını kazanma şansının neredeyse ortadan kalktığını duyurdu.
Trump'ın da kendisini ABD'nin 47. Başkanı olarak ilan etmesiyle dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye başladı.