Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler

ABD'deki seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, zaferini ilan etti. Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Trump, "Bu seçimde tarih yazıldı. 47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından dünya liderlerinden tepkiler gecikmedi.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 1

"ABD'NİN 47. BAŞKANIYIM"

ABD'de 60. başkanlık seçimi tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın salıncak eyalet Pensilvanya'yı kazanmasının ardından Fox News, Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD başkanlığını kazanma şansının neredeyse ortadan kalktığını duyurdu.

Trump'ın da kendisini ABD'nin 47. Başkanı olarak ilan etmesiyle dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye başladı.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

DÜNYA HABERLERİ

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 2

TÜRKİYE: DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇABA SARF EDİLECEĞİNE İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'de devam eden seçim için açıklamada bulundu.

Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyleyen Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 3

İSRAİL: TARİHİN EN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'ı Beyaz Saray'a "tarihin en büyük geri dönüşünü" yapması nedeniyle kutladı.

Netanyahu, Trump'ın dönüşünün ABD için "yeni bir başlangıç ve İsrail ile ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık" sunduğUnu söyledi.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanları Trump'ın galibiyet haberini memnuniyetle karşıladı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ı zaferi konusunda tebrik etti.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 4

HAMAS: BIDEN'IN HATALARINDAN DERS ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık seçimleri için zaferini duyurmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.

Üst düzey bir Hamas yetkı̇lı̇sı̇, "Trump'ın zaferı̇, savaşı saatler ı̇çı̇nde durdurabı̇leceğı̇ yönündekı̇ ı̇fadelerı̇nı̇ tercüme etmesı̇ ı̇çı̇n onu sınava tabı̇ tutuyor" dedi.

Demokrat Partı̇'nı̇n kaybının, yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Gazze'ye karşı "suç ı̇şleyen" tutumunun doğal bedelı̇ olduğunu söyleyen Hamas yetkilisi, "Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın Filistin'in meşru taleplerini desteklemesini beklediğini söyledi.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 5

RUSYA:NELER OLACAĞINI GÖREVE GELİNCE GÖRECEĞİZ

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etme planı olmadığını ve insanların ABD'nin Rusya'ya karşı dostane olmayan bir ülke olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

Peskov, Moskova'nın Amerikalı siyasetçilerin Rusya hakkında yaptıkları açıklamaları yakından izlediğini ve analiz ettiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ve daha da kötüye gitmesinin neredeyse imkansız olduğunu aktardı.

ABD'nin dış politikasının yörüngesini değiştirebileceğini beliten Peskov, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Trump'ın göreve geldiği Ocak ayında “göreceğiz” dedi.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 6

UKRAYNA: YAKLAŞIMI BARIŞ GETİREBİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Trump'ı seçim zaferi için tebrik edenler arasında.

Zelenski açıklamasında, Trump'ın "güç yoluyla barış" yaklaşımına bağlılığının "adil barışa" yaklaştırabileceğini vurguladı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da ABD seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Zaharova, "ABD kendi demokrasisini tedavi etmeli, kendi başarısızlıkları için başkanlarını suçlamamalı." diye konuştu.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 7

İTALYA: EN İÇTEN TEBRİKLERİMİZİ SUNUYORUZ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump'ı başkanlık yarışındaki zaferi için kutladı.

Meloni, "Trump'a en içten tebriklerimizi sunuyoruz. ABD ile stratejik bir bağımız var ve şimdi bunu daha da güçlendireceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 8

FRANSA: DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'ın zaferini kutladı.

Fransız lider, "geçmişte yaptığı gibi Trump'la tekrar çalışmaya hazır olduğunu" belirtti.

Brezı̇lya Devlet Başkanı Lula da Trump'ı zaferi için kutlayan liderlerden oldu. 

Slovakya Başbakanı Robert Fico daDonald Trump'ı kutladı ancak seçı̇mlerı̇n “lı̇beral ve ilerlemecı̇ fı̇kı̇rlerı̇n yenı̇lgı̇sı̇” olduğunu söyledi.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 9

GÜNEY KORE: İTTİFAKIMIZ TRUMP İLE DAHA DA PARLAYACAK

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasının ardından açıklamada bulundu.

Yoon açıklamasında Trump'ı kutladı ve X'te iki ülkenin ittifakının geleceğinin “daha parlak olacağını” söyledi.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 10

İNGİLTERE: TARİHİ SEÇİM ZAFERİ KONUSUNDA TEBRİKLER

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan da ABD seçimlerine ilişkin açıklama gecikmedi.

Starmer, “Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla seçilmiş Başkan Trump'ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. En yakın müttefikler olarak özgürlük, demokrasi ve girişimcilik gibi ortak değerlerimizi savunmak üzere omuz omuza duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 11

IRAK'TAN ABD İLE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME MESAJI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’a en içten tebriklerini ilettiğini belirterek, IKBY, Irak ve ABD arasındaki ilişkileri derinleştirmek ve ortaklığı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Mesrur Barzani de X platformundan yaptığı paylaşımda, Trump’ı tebrik ederek, IKBY ile ABD arasındaki ortaklığı derinleştirmeyi ve bölgede barış ve istikrarı ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti. 

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 12

NATO: TRUMP'IN LİDERLİĞİ KİLİT ROL OYNAYACAK

NATO lideri Mark Rutte, Cumhuriyetçilerin ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasının ardından Trump'ı tebrik etti.

Rutte tebrik açıklamasında, “Az önce Donald Trump'ı ABD Başkanı seçilmesinden dolayı kutladım. Onun liderliği İttifakımızın güçlü kalmasında yine kilit rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla kendisiyle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 13

AVRUPA BİRLİĞİ: DONALD TRUMP'I CANDAN KUTLUYORUZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ı zaferi konusunda tebrik edenler arasında.

Von der Leyen açıklamasında, "Donald Trump'ı candan kutluyorum. Güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım. Avrupa Birliği ve ABD, müttefikten daha fazlası." değerlendirmesinde bulundu.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 14

HİNDİSTAN: İŞ BİRLİĞİ İÇİN DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkeler arasındaki “kapsamlı küresel ve stratejik ortaklığı” güçlendirmek için ABD seçimlerinde zafer kazanan Donald Trump ile iş birliğini yenilemeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Modi, X'te yaptığı paylaşımda, “Halklarımızın iyiliği için ve küresel barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için çalışalım.” dedi.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 15

MACARİSTAN: ZAFERE DOĞRU YOLDAYIZ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban henüz sonuçlar netleşmeden zafer açıklamasında bulundu.

Orban, Facebook'ta yaptığı paylaşımda eski Başkan Trump'ın Beyaz Saray adaylığını açıkça destekleyerek, "Güzel bir zafere doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

Orban daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump’ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” ifadelerini kullandı.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 16

EL SALVADOR: TANRI SİZİ KUTSASIN

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de Trump'ı tebrik etti.

"El Turco" olarak da bilinen Bukele X sosyal medya hesabıdna, "Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı @realDonaldTrump'ı tebrik ediyorum. Tanrı sizi kutsasın ve doğru yola iletsin." ifadelerini kullandı.

Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler - 17

AVUSTURYA'DAN TEBRİK VE ORTAKLIK VURGUSU

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Trump'ı tebrik etti.

Nehammer, “ABD, Avusturya için önemli bir stratejik ortaktır. Küresel zorluklarla birlikte başarılı bir şekilde mücadele etmek için transatlantik ilişkilerimizi daha da genişletmeyi ve güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER