Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası

Amerika Birleşik Devletleri'nde Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi devam ediyor. Cumhuriyetçiler 13 Temmuz`da silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan Trump'ın sonuna kadar arkasında olduklarını göstermek için ilginç yollara başvuruyor.