Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası

Wisconsin eyaletindeki Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a destek vermek için kulağına bandaj takan Cumhuriyetçi Parti üyeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi devam ediyor. Cumhuriyetçiler 13 Temmuz`da silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan Trump'ın sonuna kadar arkasında olduklarını göstermek için ilginç yollara başvuruyor. 

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Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 2

Kongrede suikast girişiminin ardından ilk kez halkın karşısına çıkan Trump'ın kulağındaki bandaj sembol haline geldi.

Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 3

Bazı katılımcılar başkan adaylarını desteklemek için, kulaklarına bandajlar takarak kongreyi takip ediyor.

Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 4
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 5
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 6
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 7
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 8
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 9
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 10
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 11
Trump'a destek akımı: Cumhuriyetçilerde bandaj modası - 12
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