Trump'a karşı "Krallara hayır" gösterisi: Milyonlarca kişi katılıyor

Washington'dan da benzer manzaralar yansıdı. Karnavalları aratmayan kostümlerle sokağa dökülen eylemcilere göre gösterilerin amacı otoriterliğe meydan okumaktı.



Bazı göstericiler Filsitin bayrakları taşıdı. Kimileriyse özellikle sarı renkli kıyafetler giyindi.



Organizatörlere göre sarı renk, birlik sembolü ve diğer şiddet içermeyen direniş hareketlerine bir atıf niteliğindeydi.