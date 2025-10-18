Trump'a karşı "Krallara hayır" gösterisi: Milyonlarca kişi katılıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Trump karşıtı geniş çaplı gösterilere sahne oluyor. "Krallara hayır" başlıklı gösterilere milyonlarca kişinin katılması bekleniyor.
ABD’de Haziran ayında büyük bir protesto düzenleyen "Krallara Hayır" koalisyonu yeniden eylem çağrısı yaptı.
2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.
Donald Trump yönetimine karşı başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere en az 2 bin 600 eylem organize edildii.