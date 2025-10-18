Trump'a karşı "Krallara hayır" gösterisi: Milyonlarca kişi katılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Trump karşıtı geniş çaplı gösterilere sahne oluyor. "Krallara hayır" başlıklı gösterilere milyonlarca kişinin katılması bekleniyor.

ABD’de Haziran ayında büyük bir protesto düzenleyen "Krallara Hayır" koalisyonu yeniden eylem çağrısı yaptı. 

2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.


Donald Trump yönetimine karşı başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere en az 2 bin 600 eylem organize edildii. 

"No Kings" protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.

Gösteriler New York'ta başlarken Times Meydanı'nda adım atacak yer kalmadı.

Sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen büyük kalabalık, Trump’ın göç, eğitim ve güvenlik politikalarına tepkiliydi.

Washington'dan da benzer manzaralar yansıdı. Karnavalları aratmayan kostümlerle sokağa dökülen eylemcilere göre gösterilerin amacı otoriterliğe meydan okumaktı.

Bazı göstericiler Filsitin bayrakları taşıdı. Kimileriyse özellikle sarı renkli kıyafetler giyindi.

Organizatörlere göre sarı renk, birlik sembolü ve diğer şiddet içermeyen direniş hareketlerine bir atıf niteliğindeydi.

Bazı büyük şehirlerde valiler Ulusal Muhafız birliklerini sokağa çıkardı. 

ABD Başkanı Trump'sa gösterilerden bir gün önce yayınlanan bir röportajında, “Bana kral diyorlar,  ben bir kral değilim.” ifadelerini kullandı. 

"Krallara Hayır" gösterileri Amerika Birleşik Devletleri'yle de sınırlı kalmadı.

Londra, Berlin, Madrid ve Barcelona'da göstericiler, ABD'deki eylemlere destek vermek için sokaklara çıktı.

