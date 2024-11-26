Trump'a müjde: ABD'li yargıç davayı düşürdü
ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın ceza davası düşürüldü. Trump, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirmeye çalışmakla suçlanıyordu. Trump'ın destekçileri, seçim sonrası Amerikan Kongre'sini basmıştı.
ABD'li bir yargıç, Donald Trump'a yönelik ceza davasını, Adalet Bakanlığı'nın görevdeki bir başkanın kovuşturulmasına karşı politikasını gerekçe göstererek düşürdü.
Trump, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirmeye çalışmakla suçlanıyordu.