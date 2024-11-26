Trump'a müjde: ABD'li yargıç davayı düşürdü

ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın ceza davası düşürüldü. Trump, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirmeye çalışmakla suçlanıyordu. Trump'ın destekçileri, seçim sonrası Amerikan Kongre'sini basmıştı.

Trump'a müjde: ABD'li yargıç davayı düşürdü - 1

ABD'li bir yargıç, Donald Trump'a yönelik ceza davasını, Adalet Bakanlığı'nın görevdeki bir başkanın kovuşturulmasına karşı politikasını gerekçe göstererek düşürdü.

Trump, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirmeye çalışmakla suçlanıyordu.

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Trump'a müjde: ABD'li yargıç davayı düşürdü - 2

6 Ocak 2021'de, Trump'ın destekçileri ABD Kongre Binası'na  baskın düzenlemişti.

Trump'a müjde: ABD'li yargıç davayı düşürdü - 3

Savcılar, bu kovuşturmayı ve seçilmiş başkan aleyhindeki ikinci bir davayı düşürmeye yönelik taleplerde bulunmuştu.

Trump'a müjde: ABD'li yargıç davayı düşürdü - 4

Karar, Trump'ın 2020 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarı elinde tutma girişimlerinden cezai olarak sorumlutu tutulmasına yönelik federal girişimlerin sonlanması anlamına geliyor.

Trump'a müjde: ABD'li yargıç davayı düşürdü - 5

Davanın düşürülmesi, 5 Kasım'daki seçimlerde ABD başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi teslim alması beklenen Cumhuriyetçi Donald Trump için büyük bir yasal zafer anlamına geliyor.

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